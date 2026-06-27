UP: ७० हजार लोकांच्या हाताला काम देणारे सीतापूरचे गालिचे; घराघरातील हातमागावर तयार होऊन पोहोचले अमेरिका-जर्मनीत

उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यात तयार होणारे सुती गालिचे हे केवळ घर सजावटीची वस्तू नाहीत, तर येथील समृद्ध हस्तमाग परंपरेचे प्रतीक आहेत. शेकडो वर्षांची विणकर परंपरा जपणारे हे हाताने विणलेले गालिचे सीतापूरमधील खैराबाद आणि बिसवां परिसरात मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जातात. आकर्षक भौमितिक नक्षी, सुंदर रंगसंगती, टिकाऊपणा आणि विविध उपयोगांमुळे या गालिच्यांनी भारतासह परदेशातील बाजारपेठेतही वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ओडीओपी) या उपक्रमात या गालिच्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून विणकरांना आधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन डिझाईन, आर्थिक मदत आणि बाजारपेठ मिळवण्यासाठी सहकार्य केले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक विणकरांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत..पाणीपतचा सूत आणि कुशल विणकरांचे श्रमया गालिच्यांच्या निर्मितीसाठी लागणारा उच्च दर्जाचा सुती धागा प्रामुख्याने पाणीपत येथून मागवला जातो. ग्राहकांच्या मागणीनुसार आणि डिझाईननुसार इतर ठिकाणांहून लोकर किंवा तागाचे धागेही आणले जातात.धाग्यांना रंग देणे, हातमाग तयार करणे आणि नक्षी निश्चित केल्यानंतर प्रत्यक्ष विणकामाला सुरुवात होते. विणकाम, अंतिम सजावट, पॅकिंग आणि पाठवणी या प्रत्येक टप्प्यावर अनेक कुशल कामगार मेहनत घेतात. त्यामुळे तयार होणारा प्रत्येक गालिचा हा अनेकांच्या कौशल्याचा आणि श्रमाचा परिणाम असतो..Chandrapur: खड्ड्यांचा फटका नगरसेवकालाच! तुलसी नगर उड्डाणपुलावर अपघातानंतर नागरिकांचा संताप; रोजच्या खड्ड्यांचा अखेर गंभीर परिणाम.३० वर्षांची परंपरा; अमेरिका आणि जर्मनीत निर्यातसीतापूरमधील बिसवां येथील रहिवासी महबूब अली अन्सारी गेल्या ३० वर्षांपासून या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. त्यांच्या मते, "या व्यवसायाचे खरे यश केवळ गालिच्यांच्या विक्रीत नाही, तर या कलेच्या माध्यमातून शेकडो कुटुंबांना वर्षभर रोजगार मिळवून देण्यात आहे."अन्सारी यांच्या युनिटमध्ये तयार होणाऱ्या हलक्या वजनाच्या आणि पर्यावरणपूरक सुती गालिच्यांना आज अमेरिका आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये मोठी मागणी आहे. या गालिच्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते..७० हजारांहून अधिक लोकांना रोजगाराचा आधारअन्सारी यांच्या माहितीनुसार, हा संपूर्ण उद्योग स्थानिक विणकर आणि त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कौशल्यावर आधारित आहे. हे उत्पादन केवळ एका मोठ्या कारखान्यात होत नाही, तर सीतापूरच्या ग्रामीण भागातील अनेक घरांमध्ये असलेल्या हातमागांच्या माध्यमातून केले जाते.अन्सारी यांच्या युनिटमधून जवळपास २ हजार लोकांना थेट रोजगार मिळतो. तर संपूर्ण सीतापूर जिल्ह्यात ६० हजार ते ७० हजार विणकर आणि कामगार या पारंपरिक हस्तमाग उद्योगावर आपली उपजीविका चालवतात.सीतापूरची सुती गालिचा कला आज एक व्यवस्थित आणि मजबूत उत्पादन साखळीचे उदाहरण बनली आहे. जागतिक बाजारपेठेत वाढणाऱ्या मागणीमुळे या पारंपरिक उद्योगाला नवी दिशा आणि मोठी चालना मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.