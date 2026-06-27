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UP: ७० हजार लोकांच्या हाताला काम देणारे सीतापूरचे गालिचे; घराघरातील हातमागावर तयार होऊन पोहोचले अमेरिका-जर्मनीत

Sitapur Cotton Carpets Gain Global Recognition Under ODOP: उत्तर प्रदेशातील सीतापूरचे हातमागावर विणले जाणारे सुती गालिचे आज अमेरिका आणि जर्मनीसह अनेक देशांत निर्यात होत आहेत.
UP

UP

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यात तयार होणारे सुती गालिचे हे केवळ घर सजावटीची वस्तू नाहीत, तर येथील समृद्ध हस्तमाग परंपरेचे प्रतीक आहेत. शेकडो वर्षांची विणकर परंपरा जपणारे हे हाताने विणलेले गालिचे सीतापूरमधील खैराबाद आणि बिसवां परिसरात मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जातात. आकर्षक भौमितिक नक्षी, सुंदर रंगसंगती, टिकाऊपणा आणि विविध उपयोगांमुळे या गालिच्यांनी भारतासह परदेशातील बाजारपेठेतही वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

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