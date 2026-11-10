गंगा स्नानासाठी निघालेल्या ६ मित्रांचा अपघातात दुर्दैवी अंत, २ सख्ख्या भावांचा समावेश; सर्वांचं वय २० ते २३ वर्षे

हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील सहा मित्रांचा उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे भीषण अपघातात मृत्यू झाला आहे. हरिद्वारला गंगा स्नानासाठी निघालेल्या या तरुणांच्या कारला सोमवारी पहाटे अपघात झाला. कार दुभाजकाला धडकून उलटली आणि त्यानंतर कारने पेट घेतला. या आगीत कारमधील सहाही तरुणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन सख्ख्या भावांचाही समावेश आहे. या घटनेमुळे हरियाणातील राखीगढी आणि मोठ गावावर शोककळा पसरली आहे..अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये राखीगढी गावातील साहिल (२०), अमन (२१), अंकित (२१) आणि राहुल (२३) यांचा समावेश होता. तर मोठ गावातील अजय आणि आणखी एक तरुण त्यांच्यासोबत होता. या तरुणांमध्ये दोन सख्खे भाऊ अंकित आणि राहुल यांचाही समावेश होता. दोघांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Diwali Air Pollution : फटाक्यांमुळे आजार बरे होत असल्याचे भाजपच्या आमदाराचे अजब विधान; टीकेनंतर मागितली माफी.सर्व मित्र सोमवती अमावस्येनिमित्त हरिद्वार येथे गंगा स्नानासाठी जाण्यासाठी घरातून निघाले होते. मात्र त्यांचा हा प्रवास अखेरचा ठरला. साहिल हा वाहन चालवण्याचे काम करत होता. अमन आणि अजय शिक्षण घेत होते. अंकित हा देखील विद्यार्थी होता. तर दुसरा अंकित एसी आणि फ्रिज दुरुस्तीचे काम करत होता. राहुल गॅस वेल्डिंग आणि गवंडी काम करत होता..सोमवारी पहाटे पाचच्या सुमारास मुझफ्फरनगर महामार्गावर जग्गाहेडी टोलनाक्याच्या पुढे हा अपघात झाला. हरियाणातील पानिपतच्या दिशेने येणारी कार वेगात होती. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजकाला धडकली. त्यानंतर ती दुसऱ्या लेनमध्ये जाऊन उलटली. काही क्षणांतच कारने पेट घेतला..अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आग विझवली आणि कारमधील सहाही तरुणांना रुग्णालयात नेले. मात्र गंभीररित्या होरपळेल्या तरुणांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. अपघातात विजेच्या खांबाचे दोन तुकडे झाले असून दुभाजकाचा सुमारे दहा मीटर भागही नुकसानग्रस्त झाला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.