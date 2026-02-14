देश

इन्स्टावर ओळख, दोन मुलांचा बाप असलेल्या रिक्षा चालकाशी लग्न केलं; ४ महिन्यांनी पत्र्याच्या पेटीत आढळला मृतदेह

Siya Death Case गोंदियातील एका तरुणीने भोपाळमधील रिक्षा चालकाशी चार - पाच महिन्यांपूर्वी पळून जाऊन लग्न केलं होतं. आता तिचा मृतदेह सेप्टिक टँकमध्ये एका पत्ऱ्याच्या पेटीत आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय.
Young Woman Who Eloped Found Dead In Bhopal

सूरज यादव
मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये सेप्टिक टँकमध्ये एका बंद पेटीत मृतदेह सापडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी महिलेच्या पतीला अटक केली आहे. त्याची याआधी दोन लग्न झाली होती तर तिसऱ्यांदा महिलेशी लग्न केलं होतं. हत्या झालेल्या महिलेचं नाव अशरफी उर्फ सिया असं असून ती गोंदियाची आहे. आरोपी समीर खान याच्याशी इन्स्टाग्रामवरून तिची ओळख झाली होती.

