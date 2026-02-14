इन्स्टावर ओळख, दोन मुलांचा बाप असलेल्या रिक्षा चालकाशी लग्न केलं; ४ महिन्यांनी पत्र्याच्या पेटीत आढळला मृतदेह

मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये सेप्टिक टँकमध्ये एका बंद पेटीत मृतदेह सापडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी महिलेच्या पतीला अटक केली आहे. त्याची याआधी दोन लग्न झाली होती तर तिसऱ्यांदा महिलेशी लग्न केलं होतं. हत्या झालेल्या महिलेचं नाव अशरफी उर्फ सिया असं असून ती गोंदियाची आहे. आरोपी समीर खान याच्याशी इन्स्टाग्रामवरून तिची ओळख झाली होती. .भोपाळच्या निशातपुरा इथं सेप्टिक टँकमध्ये दुर्गंध येत असल्यानं स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. टँकमध्ये एका पेटीत सडलेला मृतदेह आढळून आला. महिलेच्या हातावर गोंदवण्यात आलेल्या नावावरून तिची ओळख पटवण्यात आली. पोलिसांनी यानंतर वेगानं तपासाची सूत्रे फिरवली आणि आरोपीचा माग काढला. इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीनंतर प्रेमसंबंध आणि त्यानंतर महिलेनं समीरशी लग्न केलं होतं..Pune : बिबट्यानं केली कुत्र्याची शिकार, पाठलाग करून गाठलं अन् तोंडात धरून फरफटत नेलं; घटना CCTVमध्ये कैद.महिलेची भोपाळमध्ये रिक्षा चालक असलेल्या समीर खानशी इन्स्टाग्रामवर मैत्री झाली होती. दोघे प्रेमात पडल्यानंतर चार-पाच महिन्यांपासून एकत्र राहत होते. दोघांनी लग्न केलं असल्याचंही सांगण्यात येतंय. समीरचं हे तिसरं तर महिलेचं दुसरं लग्न होतं. धक्कादायक म्हणजे दुसऱ्या पत्नीसह त्याला दोन मुलंही आहेत. यावरूनच दोघांमध्ये वाद व्हायला लागला. शेवटी या वादातूनच समीरने तिची गळा दाबून हत्या केली..महाराष्ट्रातल्या गोंदियात राहणारी सिया ही ३३ वर्षांची होती. तिची गळा दाबून हत्या केल्यानंतर पत्र्याच्या पेटीत मृतदेह घालून तिचा मृतदेह सेप्टिक टँकमध्ये फेकून दिला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी २० पेक्षा जास्त संशयितांची चौकशी केलीय. तर अद्याप तिच्या कुटुंबियांपैकी कुणीही समोर आलं नाहीय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.