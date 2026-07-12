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Gud Ki Kheer: साखरेला पूर्ण फाटा अन् मलाईदार पोत; पावसाळ्यात आरोग्य देणारी 'अमेठी स्टाईल' गुळाची खीर

Creamy Amethi-style gud ki kheer recipe: अमेठीच्या पारंपरिक गुळाच्या खिरीला ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजनेत मान्यता; साखरेऐवजी गुळ, दूध आणि तांदळाच्या संगमातून तयार होणारा पावसाळ्यातील पौष्टिक, मलाईदार डेझर्ट
Healthy Monsoon Recipe: Rich and Creamy Amethi-Style Jaggery Kheer

Healthy Monsoon Recipe: Rich and Creamy Amethi-Style Jaggery Kheer

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ODOP Cuisine) उपक्रमांतर्गत अमेठी जिल्ह्याची प्रसिद्ध गुळाची खीर आणि समोसा यांना अधिकृत पारंपरिक व्यंजन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. गुळाची खीर ही केवळ चविष्टच नाही, तर पावसाळ्यात शरीराला ऊब देणारा आणि पौष्टिक असा पारंपरिक पदार्थ मानला जातो. गुळ, दूध आणि तांदूळ यांच्या संगमातून तयार होणारी ही खीर अनेक घरांमध्ये सण-उत्सव तसेच विशेष प्रसंगी आवर्जून बनवली जाते.

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