Gud Ki Kheer: साखरेला पूर्ण फाटा अन् मलाईदार पोत; पावसाळ्यात आरोग्य देणारी 'अमेठी स्टाईल' गुळाची खीर

उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ODOP Cuisine) उपक्रमांतर्गत अमेठी जिल्ह्याची प्रसिद्ध गुळाची खीर आणि समोसा यांना अधिकृत पारंपरिक व्यंजन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. गुळाची खीर ही केवळ चविष्टच नाही, तर पावसाळ्यात शरीराला ऊब देणारा आणि पौष्टिक असा पारंपरिक पदार्थ मानला जातो. गुळ, दूध आणि तांदूळ यांच्या संगमातून तयार होणारी ही खीर अनेक घरांमध्ये सण-उत्सव तसेच विशेष प्रसंगी आवर्जून बनवली जाते..लागणारे साहित्य१.५ लिटर फुल क्रीम दूधअर्धा कप तांदूळ (१५ ते २० मिनिटे भिजवलेले)३०० ग्रॅम किसलेला किंवा चिरलेला गूळअर्धा चमचा वेलची पूड१ मोठा चमचा साजूक तूपकाजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुके (बारीक कापलेले).कृतीसर्वप्रथम जाड बुडाच्या भांड्यात दूध उकळण्यासाठी ठेवा. दूधाला उकळी आल्यानंतर त्यात भिजवलेले तांदूळ घाला. मंद आचेवर साधारण ३० ते ४० मिनिटे सतत ढवळत तांदूळ पूर्ण शिजेपर्यंत आणि खीर घट्ट होईपर्यंत शिजवा.दरम्यान, एका छोट्या पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात काजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुके हलके भाजून घ्या. हे भाजलेले सुकेमेवे आणि वेलची पूड तयार खिरीत मिसळा..गूळ कसा मिसळावा?खीर तयार करताना सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे गूळ योग्य पद्धतीने मिसळणे. गरम दुधात थेट गूळ घातल्यास दूध फाटू शकते.त्यासाठी वेगळ्या भांड्यात गूळ आणि अर्धा कप पाणी घेऊन गूळ पूर्ण विरघळेपर्यंत गरम करा. गूळ वितळल्यानंतर गॅस बंद करून हे मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या.दुसरीकडे, तयार झालेली खीरही थोडी कोमट होऊ द्या. त्यानंतर गाळणीच्या सहाय्याने गुळाचे पाणी खिरीत घालून हलक्या हाताने एकजीव करा. यामुळे खीर मऊ, मलाईदार आणि चवदार तयार होते..खीर फाटू नये यासाठी या टिप्स लक्षात ठेवागरम खिरीत कधीही थेट गूळ घालू नका. खीर आणि गुळाचे पाणी दोन्ही थोडे थंड झाल्यावरच एकत्र करा.गुळामध्ये नैसर्गिक अशुद्धी असू शकते. त्यामुळे गुळाचे पाणी नेहमी गाळूनच खिरीत मिसळावे.योग्य तापमान आणि योग्य पद्धतीने गूळ मिसळल्यास अमेठी शैलीतील पारंपरिक गुळाची खीर अधिक स्वादिष्ट आणि आकर्षक तयार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.