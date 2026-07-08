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Kashi vishwanath : रांगेत न थांबता होणार बाबा विश्वनाथचे दर्शन; जाणून घ्या स्थानिक नागरिकांसाठी असणारी 'गेट ४बी'ची वेळ

अयोध्येतील श्रीराम मंदिराप्रमाणेच वाराणसीतील श्री काशी विश्वनाथ धामात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
Kashi Vishwanath Temple entrance

Kashi Vishwanath Temple entrance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अयोध्येतील श्रीराम मंदिराप्रमाणेच वाराणसीतील श्री काशी विश्वनाथ धामात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या दररोज दोन लाखांहून अधिक भाविक येथे दर्शनासाठी येत असल्याने स्थानिक नागरिकांना दर्शन घेणे कठीण होत होते. ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार मंदिर प्रशासनाने वाराणसीतील रहिवाशांसाठी स्वतंत्र प्रवेश व्यवस्था सुरू केली आहे.

स्थानिक नागरिकांची अनेक दिवसांपासूनची स्वतंत्र प्रवेशद्वाराची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे.

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