Kashi vishwanath : रांगेत न थांबता होणार बाबा विश्वनाथचे दर्शन; जाणून घ्या स्थानिक नागरिकांसाठी असणारी 'गेट ४बी'ची वेळ

अयोध्येतील श्रीराम मंदिराप्रमाणेच वाराणसीतील श्री काशी विश्वनाथ धामात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या दररोज दोन लाखांहून अधिक भाविक येथे दर्शनासाठी येत असल्याने स्थानिक नागरिकांना दर्शन घेणे कठीण होत होते. ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार मंदिर प्रशासनाने वाराणसीतील रहिवाशांसाठी स्वतंत्र प्रवेश व्यवस्था सुरू केली आहे.स्थानिक नागरिकांची अनेक दिवसांपासूनची स्वतंत्र प्रवेशद्वाराची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे..'गेट ४बी'वरून स्थानिकांना थेट प्रवेशयापूर्वी स्थानिक नागरिकांसाठी सकाळी आणि संध्याकाळी केवळ एका तासाची विशेष सवलत देण्यात येत होती. मात्र, आता मंदिर प्रशासनाने कायमस्वरूपी 'गेट ४बी' हे स्वतंत्र प्रवेशद्वार सुरू केले आहे.या प्रवेशद्वारातून वाराणसीतील नागरिकांना पहाटे ४.१५ ते रात्री १०.४५ या वेळेत कोणत्याही मोठ्या रांगेत न थांबता थेट दर्शनासाठी प्रवेश मिळणार आहे. मात्र, ही सुविधा केवळ नियमित दिवसांपुरतीच असेल. प्रमुख उत्सव, श्रावणातील विशेष दिवस आणि इतर मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या वेळी ही व्यवस्था लागू राहणार नाही..श्रावणासाठी प्रशासनाची जय्यत तयारीयंदा श्रावण महिना ३० जुलै २०२६ पासून सुरू होऊन २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपणार आहे. या काळात देशभरातून लाखो कावडधारक आणि शिवभक्त वाराणसीत येणार असल्याने मंदिर प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी संयुक्त नियोजन सुरू केले आहे.श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यासाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र यांनी सांगितले की, भाविकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत दर्शनासाठी बॅरिकेड्स, गर्दी व्यवस्थापन, चोवीस तास वैद्यकीय सेवा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छतेवर विशेष भर दिला जात आहे..श्रावणातील विशेष शृंगारश्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारी बाबा विश्वनाथ यांचा वेगवेगळ्या स्वरूपात विशेष शृंगार करण्यात येणार आहे. ३ ऑगस्ट रोजी पहिल्या सोमवारी शंकर स्वरूप, १० ऑगस्ट रोजी दुसऱ्या सोमवारी गौरी-शंकर स्वरूप, १७ ऑगस्ट रोजी तिसऱ्या सोमवारी अर्धनारीश्वर स्वरूप, तर २४ ऑगस्ट रोजी चौथ्या सोमवारी रुद्राक्ष शृंगार केला जाणार आहे. तसेच २७ ऑगस्ट, श्रावणी पौर्णिमेला, बाबांचा विशेष झुला शृंगार करण्यात येणार आहे..या विशेष धार्मिक सोहळ्यांमुळे श्रावण महिन्यात देश-विदेशातून येणाऱ्या शिवभक्तांना श्री काशी विश्वनाथ धामात अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव घेता येणार असून, यंदाच्या श्रावण उत्सवाला अधिक भव्य स्वरूप प्राप्त होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.