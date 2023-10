By

नवी दिल्ली : वंदे भारत ट्रेन हा भारतीयांसाठी आरामदायी रेल्वे प्रवासाचा एक चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पण आता लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी नवी स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन तयार होत आहे. या जबरदस्त फीचर आणि सस्पेन्शन असलेल्या कोचची संभाव्य छायाचित्रे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शेअर केले आहेत. (Sleeper Coach Vande Bharat see new fabilious sleeper coach Photos shared by Ashwini Vaishnav)

Vande bharat Sleeper coach

चेन्नईच्या फॅक्टरीत तयार कोचेस

या नव्या स्लीपर कोचचे प्रोटोटाईप चेन्नईच्या इंटेग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये (ICF) पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीपासून तयार होणार आहेत. या कोचचे काही संभाव्य फोटो वैष्णव यांनी मंगळवारी ट्विटरवरुन शेअर केले आहेत.

यामध्ये AC2 टायर कोचच्या अंतर्गत भागाचं दृश्य दाखवणारे हे फोटो आहेत. ही अंतर्गत रचना फायनल झाली असून प्रवाशांच्या कम्फर्टचा विचार करुन ते बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये रुंद आणि आरामदायी बर्थ दिसताहेत. तसेच वरच्या बर्थवर जाण्यासाठी पायऱ्यांची सोयही करण्यात आली आहे.

Vande bharat Sleeper coach

इतके असतील बर्थ

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या नव्या वंदे भारत ट्रेनला १६ कोचेस असणार आहेत, यामध्ये केवळ AC1 हा या नव्या प्रकारचा स्लीपर कोच असणार आहे. या ट्रेनमध्ये एकूण ८५७ बर्थ असतील यांपैकी ८२३ बर्थ हे केवळ प्रवाशांसाठी असतील तर उर्वरित ३४ बर्थ हे स्टाफसाठी असणार आहेत.

Vande bharat Sleeper coach

10 ट्रेन्स सुरु होणार

यांतील प्रत्येक कोचला ३० तीन टॉयलेट्स असतील जे सध्या चार आहेत. तसेच यामध्ये एक मिनी पॅन्ट्री देखील असणार आहे. राजधानी एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणाऱ्यांसाठी विचारात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत. सध्या केंद्र सरकारच्या PSU, BEML हे ICF साठी अशा प्रकारच्या १० ट्रेन तयार करणार आहेत.

Vande bharat Sleeper coach

लवकरच सुरु होणार एकूण ७५ वंदे भारत ट्रेन्स

देशात सध्या ३३ वंदे भारत ट्रेन्स सुरु आहेत, यातील कोचमध्ये केवळ बसण्यासाठीची सोय आहे. यानंतर अशाच प्रकारच्या आता एकूण ७५ वंदे भारत ट्रेन्स सुरु होणार आहेत.