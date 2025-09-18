देश

Yogi Adityanath: पंतप्रधान मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त योगींचा मोठा उपक्रम; चार लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन व मानधनवाढ

PM Narendra Modi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज्यातील ४ लाख अंगणवाडी सेविकांना सन्मानित केले. त्यांना मानधनवाढ आणि स्मार्टफोन देण्याची घोषणा केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज्यातील सुमारे चार लाख अंगणवाडी सेविकांना एक खास भेट दिली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ आणि त्यांना स्मार्टफोन देण्याची घोषणा करताना ते म्हणाले की, या भगिनींच्या कामाचा सन्मान केला जाईल.

