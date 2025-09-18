Yogi Adityanath: पंतप्रधान मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त योगींचा मोठा उपक्रम; चार लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन व मानधनवाढ

मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज्यातील सुमारे चार लाख अंगणवाडी सेविकांना एक खास भेट दिली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ आणि त्यांना स्मार्टफोन देण्याची घोषणा करताना ते म्हणाले की, या भगिनींच्या कामाचा सन्मान केला जाईल. .त्यांचे प्रशिक्षण आणि मानधन वेळेवर मिळेल, जेणेकरून त्या आत्मनिर्भर बनू शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यात ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान आणि आठव्या राष्ट्रीय पोषण महिन्याचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमाशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जोडले गेले. राजधानीच्या अटल बिहारी वाजपेयी सायंटिफिक कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये त्यांनी या मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ केला..यावेळी त्यांनी राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये २०,३२४ आरोग्य शिबिरांची सुरुवात केली, जिथे विविध प्रकारच्या आरोग्य तपासण्या मोफत होतील. मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात लहान मुलांना टिळक लावून अन्नप्राशन केले, तसेच गर्भवती महिलांची ओटी भरून त्यांना फळांची टोपली भेट दिली..ते म्हणाले की, आज संपूर्ण देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यासोबत जोडला गेला आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या २५ कोटी जनतेच्या वतीने पंतप्रधानांना शुभेच्छा दिल्या..Uttar Pradesh : कर प्रणालीतील सुधारणा ही भारताच्या स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये मैलाचा दगड ठरेल; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ .महिला सक्षमीकरणाच्या योजनांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखाली ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’, ‘मातृ वंदना’, ‘कन्या सुमंगला’ आणि ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ यांसारखी महत्त्वाची पाऊले उचलली गेली आहेत. आतापर्यंत १.८९ लाख अंगणवाडी केंद्र आणि १० लाख महिला बचत गटांच्या माध्यमातून एक कोटी महिलांना आत्मनिर्भर बनवले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.