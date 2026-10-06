SME Growth Fund : लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १० हजार कोटींचा 'एसएमई ग्रोथ फंड'; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (SMEs) विकासाला आणि विस्ताराला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ (SME Growth Fund) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निधीच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली. या निधीच्या माध्यमातून उत्पादन, सेवा, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील उच्च क्षमता असलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये थेट इक्विटी (भागभांडवल) गुंतवणूक केली जाणार असून, जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणारे भारतीय 'चॅम्पियन' उद्योग घडवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..भांडवलाची तफावत दूर होणार; टियर-२, ३ शहरांवर भरसध्या देशात उपलब्ध असलेले बहुतांश निधी हे सुरुवातीच्या टप्प्यातील 'सूक्ष्म' (Micro) उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र, व्यवसायाची व्यवहार्यता सिद्ध केलेल्या आणि मोठ्या विस्तारासाठी दीर्घकालीन जोखीम भांडवलाची गरज असलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांना आवश्यक इक्विटी मिळण्यात मोठी तफावत होती. हीच आर्थिक पोकळी भरून काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मधील घोषणेनुसार हा निधी उभारण्यात आला आहे. या निधीचा मोठा हिस्सा उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी तसेच टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कार्यरत उद्योगांना दिला जाणार आहे..'पर्यायी गुंतवणूक निधी'ची (AIF) रचना; जागतिक स्पर्धेत झेपहा उपक्रम ‘पर्यायी गुंतवणूक निधी’ (AIF) आराखड्याअंतर्गत कार्यान्वित केला जाईल. दीर्घकालीन इक्विटी भांडवल मिळाल्यामुळे भारतीय लघु व मध्यम उद्योगांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचणे आणि जागतिक मूल्य साखळीशी (Global Value Chain) जोडले जाणे शक्य होणार आहे. प्रादेशिक औद्योगिकीकरणाचा समतोल राखण्यासोबतच देशभरात गुणवत्तापूर्ण रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत @ २०४७’चा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.