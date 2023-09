नवी दिल्ली : सनातन धर्माविरोधात वादग्रस्त टिप्पणी केल्याप्रकरणी तामिळनाडूचे क्रीडा मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. दिल्लीतील कृष्णजन्माष्ठमीच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी उपस्थित भाविकांसमोरच आपली भूमिका स्पष्ट केली. (Smrit Irani slams on Udayanidhi Stalin over the statement against Sanatan Dharma)

स्मृती इराणी काय म्हणाल्या?

स्मृती इराणी म्हणाल्या, "जे सनातन धर्माला आव्हान देत असतील त्यांच्यापर्यंत सर्व भक्तांचा आवाज पोहोचायला हवा. जोपर्यंत एक एक भक्त या पृथ्वीवर जिवंत आहे, तोपर्यंत असा कोणीही नाही की जो धर्माला आव्हान देईल, लोकांच्या आस्थेला आव्हान देईल"

उदयनिधी स्टॅलिन यांनी काय म्हटलं होतं?

विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित कार्यक्रमात उदयनिधी म्हणाले होते, "'सनातन धर्माला विरोध नाही तर त्याचं पूर्णपणे निर्मुलन करायला हवं. जसं डेंग्यू, मलेरियाला, कोरोनाला आपण विरोध करत नाही तर ते नष्ट करतो तसेच सनातन धर्माला नष्ट केलं पाहिजे. कारण सनातन धर्म हा सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या विरोधात आहे"

भाजपनं केली हिटलरशी तुलना

भाजपनं देखील याच मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘उदयनिधी यांचं वक्तव्य हे द्वेषमूलक स्वरूपाचे असून सनातन धर्माचे पालन करणाऱ्या ८० टक्के लोकांचा वंशच्छेद करण्याचं आवाहनच त्यांनी केलं आहे.

यावरुन उदयनिधी यांची तुलना भाजपनं हिटलरशी केली आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी स्टॅलिन यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करते का?’ हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असं भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी म्हटलं आहे.