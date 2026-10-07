Smritika War Memorial: कॅन्टोन्मेंटच्या भिंतींवर जिवंत होणार लष्कराचा इतिहास;; पर्यटकांसाठी शो पूर्णपणे मोफत

ऐतिहासिक वारसा आणि प्रसिद्ध खाद्यसंस्कृतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या लखनौच्या पर्यटनाला आता आणखी एक नवे आकर्षण मिळाले आहे. लखनौ कॅन्टोन्मेंटमधील ‘स्मृतिका वॉर मेमोरियल’ येथे ३५ मिनिटांचा लाइट अँड साउंड शो सुरू करण्यात आला आहे. भारतीय जवानांचे शौर्य, पराक्रम आणि बलिदान प्रकाशयोजना, संगीत आणि प्रोजेक्शनच्या माध्यमातून या शोमध्ये सादर करण्यात येणार आहे.उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळ (UPSTDC) आणि भारतीय लष्कराच्या मध्यवर्ती कमांडच्या संयुक्त विद्यमाने सुमारे ८.९५ कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा शो नागरिक आणि पर्यटकांसाठी विनामूल्य ठेवण्यात आला आहे..आठवड्यातून पाच दिवस शोपर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी शोचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. मंगळवार, बुधवार आणि शुक्रवार या दिवशी संध्याकाळी ७ ते ७.३५ या वेळेत एक शो होईल.शनिवार आणि रविवारी दोन शो ठेवण्यात आले आहेत. पहिला शो संध्याकाळी ७ ते ७.३५ आणि दुसरा रात्री ८ ते ८.३५ या वेळेत होईल. सोमवार आणि गुरुवारी तांत्रिक देखभाल आणि व्यवस्थेसाठी शो बंद राहणार आहे..स्मारकाच्या भिंतींवर जिवंत होणार शौर्यगाथाया लाइट अँड साउंड शोचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक पडद्याऐवजी ‘स्मृतिका वॉर मेमोरियल’च्या ऐतिहासिक भिंती आणि परिसरावर प्रोजेक्शन मॅपिंगच्या माध्यमातून सादरीकरण केले जाणार आहे.सुमारे ३५ मिनिटांच्या या शोमध्ये देशभक्तीपर संगीत, व्हॉईस-ओव्हर आणि ऐतिहासिक ऑडिओ-व्हिडीओ सामग्रीचा वापर करण्यात आला आहे. भारतीय लष्कराच्या शौर्य आणि बलिदानाची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.‘स्मृतिका’ हे भारतीय लष्कराच्या मध्यवर्ती कमांडचे वॉर मेमोरियल आहे. त्यामुळे या ठिकाणी होणाऱ्या सादरीकरणातून लष्कराचा गौरवशाली इतिहास आणि जवानांचे बलिदान पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे..लखनौच्या इव्हनिंग टुरिझमला चालनाउत्तर प्रदेशचे पर्यटन व संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यटन केवळ प्रेक्षणीय स्थळांपुरते मर्यादित न ठेवता अनुभवाधारित पर्यटन म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.लखनौच्या ऐतिहासिक रेसिडेन्सीमध्ये १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमराच्या आठवणी अनुभवता येतात. आता ‘स्मृतिका’च्या माध्यमातून आधुनिक भारतीय लष्कराच्या शौर्याची ओळख पर्यटकांना होणार आहे.याशिवाय नौसेना शौर्य वाटिका, राष्ट्र प्रेरणा स्थळ आणि लखनौ म्युझियम ऑफ हेरिटेज अँड आर्ट यांसारखी पर्यटनस्थळेही शहराच्या पर्यटन आकर्षणात भर घालत आहेत..ई-बस आणि अवधी खाद्यसंस्कृतीचीही जोडलखनौ दर्शन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेसमुळे शहरातील पर्यटनस्थळांना जोडण्यास मदत होत आहे. त्यासोबतच लखनौला युनेस्कोच्या ‘क्रिएटिव्ह सिटी ऑफ गॅस्ट्रोनॉमी’चा दर्जा मिळाल्याने शहराची प्रसिद्ध अवधी खाद्यसंस्कृतीही पर्यटकांसाठी महत्त्वाचे आकर्षण ठरत आहे.ऐतिहासिक वास्तू, सैनिकी शौर्य, आधुनिक प्रकाशयोजना आणि अवधी खाद्यसंस्कृती यांची सांगड घालत लखनौमध्ये संध्याकाळच्या पर्यटनाला नवे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.