Snake Found in Bike : भयंकर! दुचाकीच्या सीटखाली फणा काढून बसला होता 6 फुटी काळा नाग; रात्रीच्या वेळी घरच्यांची उडाली झोप, पुढे काय झालं?

कोरबा (छत्तीसगड) : जिल्ह्यातील नक्तीखार परिसरात काल रात्री सुमारे ११ वाजता एक धक्कादायक घटना (Snake found in bike) घडली. दीपक एक्का यांच्या घरासमोर उभी असलेल्या मोटरसायकलच्या सीटखाली सुमारे सहा फुटी काळा नाग लपलेला आढळून आला. कुटुंबातील सदस्यांनी नाग पाहताच घरात घबराट पसरली..सर्पमित्र पथकाला तातडीने पाचारणपरिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ सर्पमित्र पथकाला बोलावण्यात आले. माहिती मिळताच अजय, टिळक आणि सत्येंद्र हे पथक सदस्य घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सर्वप्रथम घरातील सदस्यांना सुरक्षित अंतरावर हलवून परिसर सुरक्षित केला..Sahyadri Tiger Reserve : पाचवेळा चांदोली धरण पोहून जाणाऱ्या 'तारा' वाघिणीला मिळाला जोडीदार; 'सेनापती'सह कॅमेऱ्यात कैद, 'सह्याद्री'त नेमकं काय घडतंय?.सावधगिरीने नागाचा सुरक्षित बचावअनुभवी सर्पमित्र अजय यांनी अत्यंत कौशल्य आणि शांततेने मोटरसायकलमध्ये लपलेल्या नागाला बाहेर काढले. संपूर्ण बचावकार्य यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास टाकत पथकाचे आभार मानले..नागरिकांनी घ्यावी काळजीतज्ज्ञांच्या मते, उन्हाळा आणि पावसाळ्यात साप थंड व सुरक्षित जागेच्या शोधात घरात किंवा वाहनांमध्ये शिरतात. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोणताही संशयास्पद प्रकार आढळल्यास स्वतःहून हाताळण्याचा प्रयत्न न करता त्वरित सर्पमित्र किंवा संबंधित तज्ज्ञांना कळवावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.