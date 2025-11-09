देश

Sneh Rana: वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या क्रिकेटर स्नेह राणाला ५० लाख रुपयांचे बक्षीस; मुख्यमंत्री धामींनी फोनवर संवाद साधून दिल्या शुभेच्छा

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी महिला विश्वचषकात भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उत्तराखंडच्या स्नेह राणाला ५० लाख रुपये देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी स्नेह राणाशी फोनवर संवाद साधून विश्वचषकातील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाला विजय मिळवून दिल्याबद्दल तिचे अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या.

