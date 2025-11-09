Sneh Rana: वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या क्रिकेटर स्नेह राणाला ५० लाख रुपयांचे बक्षीस; मुख्यमंत्री धामींनी फोनवर संवाद साधून दिल्या शुभेच्छा

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी महिला विश्वचषकात भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उत्तराखंडच्या स्नेह राणाला ५० लाख रुपये देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी स्नेह राणाशी फोनवर संवाद साधून विश्वचषकातील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाला विजय मिळवून दिल्याबद्दल तिचे अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या..स्नेह राणा युवकांसाठी प्रेरणामुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, "स्नेह राणा यांनी आपल्या मेहनत, संकल्प आणि प्रतिभेने उत्तराखंडचे नाव जागतिक स्तरावर उज्ज्वल केले आहे. त्यांचे यश आमच्या युवकांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी, एक मोठी प्रेरणा आहे.".World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.राज्यातील खेळाडूंना सर्वोत्तम सुविधा आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. "उत्तराखंडच्या कन्या देशाचा गौरव वाढवत आहेत आणि स्नेह राणा यांची कामगिरी याचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे," असे ते म्हणाले..मुख्यमंत्री धामी यांनी जाहीर केलेल्या या सन्मान आणि प्रोत्साहनपर रकमेबद्दल स्नेह राणाने त्यांचे आभार मानले आणि देश व उत्तराखंडचे नाव रोशन करण्यासाठी मी सतत प्रयत्न करत राहीन असे आश्वासन देखील दिले..कोण आहे स्नेह राणास्नेहा राणा ही विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सदस्य आहे. स्नेह राणा मूळची उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनजवळील सिनोला गावाच्या रहिवासी आहे. तिने वयाच्या ९ व्या वर्षीच देहरादून मधील एका क्लबमध्ये प्रवेश घेऊन क्रिकेटचा सराव सुरू केला..Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण.सन २०१४ मध्ये स्नेहने श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे आणि त्यानंतर टी-२० सामन्यांतून आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला (International Career) सुरुवात केली. २०१६ मध्ये गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे ती खेळू शकली नाही. तब्बल ५ वर्षांनंतर २०२१ मध्ये तिने संघात पुनरागमन केले आणि इंग्लंडविरुद्ध आपला पहिला कसोटी सामना खेळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.