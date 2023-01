Snow Fall at Shrinagar: दानवेंना पडली श्रीनगरची भुरळ! दाजी म्हणाले, इकडं एकदा याचं

By

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या यंदाच्या मोसमातील छान बर्फवृष्टी होत असून इथलं वातावरण पर्यटकांना भुरळ घालणार असं बनलं आहे. या वातावरणाच्या प्रेमात आता रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे देखील पडले आहेत. इथल्या बर्फवृष्टीमध्ये गुडूप झालेल्या श्रीनगर रेल्वे स्टेशनचे काही फोटो त्यांनी ट्विटरवरुन शेअर केले आहेत. त्यांच्या या पोस्टची सध्या खूपच चर्चा आहे. (Snow Fall at Shrinagar Raosaheb Danave fell in love with Srinagar)

जम्मू-कश्मीरच्या बनिहालपासून बडगामपर्यंतचा काश्मीर खोऱ्याचा भाग जणू बर्फाच्या चादरीत लपेटला गेल्यासारखा भासतो आहे. या बर्फाच्या चादरीतून रेल्वे जात असल्याचा एक व्हिडिओ देखील दानवे यांनी ट्विट केला आहे.

दरम्यान, दानवे यांनी ट्विट केलेले फोटो इतके भुरळ घालणारे आहेत की, त्यामुळं तुम्हालाही श्रीनगरला भेट देण्याची इच्छा निर्माण होईल. या मोसमातील बर्फवृष्टीमुळं श्रीनगरचं रेल्वे स्टेशनच बर्फामध्ये हरवून गेलं आहे. त्याचबरोबर रेल्वे रुळही बर्फाच्या चादरीत गुडूप झाले आहेत. इथल्या सुर्योदही अत्यंत सुंदर दिसत आहे.

दानवेंनी रेल्वे मंत्रालयाला हे फोटो टॅग केले असून त्यांच्या या ट्विटवर अनेक युजर्सनं सकारात्मक कमेंट्स केल्या आहेत. अनेकांना काश्मीरचं हे दृश्य खूपच भावलं आहे.