Sonam Wangchuk: रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांचा पहिला व्हिडिओ, सरकारला दिला 'असा' प्रस्ताव, भावनिक प्रतिक्रिया समोर

दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयातून गुरुग्रामच्या मेदांता रुग्णालयात स्थलांतरित झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपला पहिला व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या उपवासाचा आज २५ वा दिवस असून त्यांचे वजन अंदाजे ११ किलोग्रॅम कमी झाले आहे. विद्यार्थ्यांवरील बळाचा वापर आणि त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खटल्यांबाबत सरकारने आश्वासन दिल्यास त्या आजच उपोषण सोडण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..व्हिडिओमध्ये सोनम वांगचुक म्हणाले, "नमस्कार मित्रांनो, मी अजून जिवंत आहे. माझ्या उपवासाचा आज २५ वा दिवस आहे. २५ व्या दिवसापर्यंत माझे वजन सुमारे ११ किलो कमी झाले आहे आणि माझे बरेच स्नायू देखील कमी होऊ लागले आहेत. पण मी ठीक आहे. काल रात्री मला सफदरजंग रुग्णालयातून गुरुग्राममधील एका खाजगी रुग्णालयात आणण्यात आले.".Sonam Wangchuk: 'या' अटी मान्य झाल्यास उपोषण सोडेन; रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांचे सरकारला पत्र, तोडगा निघणार?.विद्यार्थ्यांची प्रशंसा करत ते म्हणाले, "ज्या सर्व विद्यार्थ्यांवर इतक्या शांतपणे लाठीचार्ज झाला, त्यांनी कोणताही प्रतिकार केला नाही, त्या सर्वांचे मी कौतुक करू इच्छितो. त्यांना चिथावणी दिली गेली आणि दगडफेक करण्यासाठी काही समाजकंटकांनाही आणले गेले, तरीही तुम्ही संयम राखलात. हे पाहून माझे मन द्रवले. त्यांच्यावर इतक्या निर्घृणपणे हल्ला होत असल्यामुळे, मी माझा उपवास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला..सोनम वांगचुक म्हणाले की, अनेक नेत्यांनी त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले. आताही अनेक नेते उपवास सोडण्याचे आवाहन घेऊन माझ्याकडे आले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांचाही समावेश होता. सुमारे ६५ खासदारांनी स्वाक्षरी करून मला उपवास सोडून देशाच्या सेवेत परतण्याचे आवाहन करण्यासाठी येथे आले आहेत. मलाही तसेच करायचे आहे. माझे काम माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.".Vijeta Dahiya: कोण आहेत विजेता दहिया? बर्गर खाल्ल्यामुळे 'सीजेपी'चं प्रवक्तेपद गमावलं, व्हिडीओ झाला होता व्हायरल.सरकारला आपले आवाहन पुन्हा करत ते म्हणाले, "पण माझी सरकारला विनंती आहे की मुलांविरुद्ध अशा बळाचा वापर करू नये. दुसरे म्हणजे, त्यांच्यावर असे कोणतेही आरोप किंवा एफआयआर दाखल करू नयेत, ज्यामुळे त्यांना पोलिसांकडून त्रास किंवा तुरुंगवास होऊ शकेल. मला याची खात्री हवी आहे. जर मला ही खात्री लवकर मिळाली, तर तुम्हा सर्वांच्या आणि येथे उपस्थित असलेल्या सर्व नेत्यांच्या शब्दांचा आदर राखून, मी आजच माझा उपवास सोडेन. पण जर अशी खात्री दिली नाही, तर दुर्दैवाने मला माझा उपवास सुरू ठेवावा लागेल. जय हिंद.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.