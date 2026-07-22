देश

Sonam Wangchuk: रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांचा पहिला व्हिडिओ, सरकारला दिला 'असा' प्रस्ताव, भावनिक प्रतिक्रिया समोर

Sonam Wangchuk Hunger Strike News: झुरळ जनता पक्षाचे आंदोलन निर्णायक वळणावर आहे. कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना पत्र लिहिले.
Sonam Wangchuk Hunger Strike

Sonam Wangchuk Hunger Strike

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयातून गुरुग्रामच्या मेदांता रुग्णालयात स्थलांतरित झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपला पहिला व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या उपवासाचा आज २५ वा दिवस असून त्यांचे वजन अंदाजे ११ किलोग्रॅम कमी झाले आहे. विद्यार्थ्यांवरील बळाचा वापर आणि त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खटल्यांबाबत सरकारने आश्वासन दिल्यास त्या आजच उपोषण सोडण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

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