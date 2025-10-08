Buddhist Community : 'आता बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांनाही मिळणार अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र'; सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे आदेशात?

बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळणारसमाजकल्याण विभागाचा ६ ऑक्टोबर रोजीचा आदेशसर्व शाळा व विभागांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश.बंगळूर : राज्य सरकारने (Karnataka Government) अनुसूचित जातीतील व्यक्तींनी बौद्ध धर्म (Buddhist Community) स्वीकारल्यानंतरही त्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश जारी केला आहे. समाजकल्याण विभागाने सहा ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या या आदेशानुसार कर्नाटकातील १०१ अनुसूचित जातींच्या यादीतील कोणतीही व्यक्ती बौद्ध धर्म स्वीकारल्यास त्याला अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र मिळणार आहे..आदेशात म्हटले आहे की, ‘कर्नाटक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण इ.) कायदा, १९९० आणि त्यातील २०२४ च्या दुरुस्ती, तसेच १९९२ च्या नियमांनुसार बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र देण्यात यावे..Karnataka Politics : कर्नाटकात वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री बदलणार? राजकीय चर्चा सुरु असतानाच गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यानं वेधलं लक्ष.समाजकल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना अर्जदारांना ‘धर्म’ या स्तंभात ‘बौद्ध धर्म’ नमूद करण्याची परवानगी असेल. तसेच इच्छेनुसार शैक्षणिक संस्थांच्या नोंदींमध्येही विद्यार्थ्यांना ‘धर्म’ स्तंभात बौद्ध धर्म नमूद करण्याचा अधिकार दिला आहे..शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांनी हा आदेश अंमलात आणावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, सरकारचे सर्व विभाग, मंडळे, महामंडळे आणि अन्य संस्थांनी या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असेही आदेशात नमूद आहे..FAQs :प्र.१: बौद्ध धर्म स्वीकारल्यावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळेल का?उत्तर : होय, समाजकल्याण विभागाच्या आदेशानुसार बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींनाही अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र मिळेल.प्र.२: हा आदेश कधीपासून लागू झाला आहे?उत्तर : ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी समाजकल्याण विभागाने हा आदेश जारी केला आहे.प्र.३: कोणत्या संस्थांना हा आदेश लागू आहे?उत्तर : सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी शाळा आणि सरकारी विभागांना हा आदेश लागू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.