Solapur Crime : मठात लोखंडी अँगलला दोरीने गळफास घेऊन ५८ वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं जीवन; सोलापुरात खळबळ

सोलापूर : येथील मठाच्या लोखंडी अँगलला दोरीने गळफास घेऊन एका ५८ वर्षीय व्यक्तीने आत्महत्या केल्याचा प्रकार गुरुवारी सायंकाळी (Solapur Case)उघडकीस आला. शिवप्पा नागप्पा वाघमारे (रा. कोनापुरे चाळ, सोलापूर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. .कोनापुरे चाळ परिसरात भाऊसाहेब महाराज मठ (Bhausaheb Maharaj Math) आहे. या मठाच्या परिसरात लोखंडी अँगल असून, त्याला शिवप्पा यांनी गळफास घेतला. त्यांची पत्नी व नातेवाइकांनी त्यांना गळफासातून सोडवले..त्यानंतर सदर बझार पोलिसांना त्याची माहिती दिली. त्यांना बेशुद्धावस्थेत सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले, पण उपचारापूर्वी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.