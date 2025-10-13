Army Jeep Accident: भारतीय लष्कराची जीप उलटली; एका जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू, तर अन्य जण जखमी, कुठे घडली घटना?

जैसलमेरच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील तनोट पोलीस स्टेशन परिसरात एक मोठा रस्ता अपघात झाला. लष्कराची जीप अचानक उलटली. त्यात मेजर टी.सी. भारद्वाज यांचा मृत्यू झाला. ते लष्करी सरावावरून परतत होते. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या अपघातात लेफ्टनंट कर्नल प्रशांत राय , मेजर प्राची शुक्ला , मेजर अमित आणि ड्रायव्हर नसिरुद्दीन हे देखील जखमी झाले. त्यांच्यावर तातडीने लष्करी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रामगड आणि लोंगेवाला दरम्यान असलेल्या गमनेवाला गावाजवळ हा अपघात झाला. अधिकारी सराव संपवून परतत असताना अचानक वाहनाचे नियंत्रण सुटले आणि ते वेगाने उलटले. ज्यामुळे घबराट पसरली. जवळील सैनिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना लष्करी रुग्णवाहिकेतून रामगड रुग्णालयात हलवले. .Railways Advise: प्रवाशांनो ट्रेनमध्ये 'या' गोष्टी घेऊन गेलात तर खबरदार! दिवाळीसाठी रेल्वेकडून नवी नियमावली जारी; काय लिहिलंय?.तपासणीनंतर डॉक्टरांनी आंध्र प्रदेशचे ३३ वर्षीय मेजर टी.सी. भारद्वाज यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या शहीद होण्याच्या बातमीने लष्करी छावणीवर आणि त्यांच्या गृहराज्यावर शोककळा पसरली. उर्वरित जखमींना प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारांसाठी विशेष रुग्णालयात पाठवण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यांच्यावर तज्ञ डॉक्टरांचे लक्ष आहे. जखमींना लष्कराच्या गाडीतून रामगड रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे उपचारादरम्यान मेजर टीसी भारद्वाज यांचा मृत्यू झाला. .इतर जखमींना प्राथमिक उपचार देऊन लष्करी रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. मेजर अमित यांच्या डोळ्याजवळ दुखापत झाली. मेजर प्राची शुक्ल यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, तर चालक नसिरुद्दीन यांचा डावा कान कापला गेला. सर्वांवर लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जिथे त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. वृत्तानुसार, मेजर टीसी भारद्वाज हे आंध्र प्रदेशचे रहिवासी होते..Yogi Adityanath: "एक देश टॅरिफ लावेल, तर आम्ही १० नव्या देशांसाठी दरवाजे उघडू!" मुख्यमंत्री योगींचा अमेरिकेला थेट इशारा.अपघाताची माहिती मिळताच तनोट पोलीस स्टेशन आणि रामगड पोलिस स्टेशनचे पोलिस रुग्णालयात दाखल झाले. पोस्टमॉर्टमनंतर मेजर टीसी भारद्वाज यांचे पार्थिव लष्कराच्या ताब्यात देण्यात आले . अपघाताचे कारण काय आहे याचा तपास पोलिस करत आहेत. मेजर टीसी भारद्वाज हे गुंटूर ( आंध्र प्रदेश ) येथील रहिवासी होते ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.