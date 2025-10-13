देश

Army Jeep Accident: भारतीय लष्कराची जीप उलटली; एका जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू, तर अन्य जण जखमी, कुठे घडली घटना?

Army Jeep Accident: भारतीय लष्कराची जीप उलटल्याने अपघात घडला आहे. या घटनेत एका जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तर काही जवान जखमी झाले आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

जैसलमेरच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील तनोट पोलीस स्टेशन परिसरात एक मोठा रस्ता अपघात झाला. लष्कराची जीप अचानक उलटली. त्यात मेजर टी.सी. भारद्वाज यांचा मृत्यू झाला. ते लष्करी सरावावरून परतत होते. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.​​​​​​​​ या अपघातात लेफ्टनंट कर्नल प्रशांत राय , मेजर प्राची शुक्ला , मेजर अमित आणि ड्रायव्हर नसिरुद्दीन हे देखील जखमी झाले. त्यांच्यावर तातडीने लष्करी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.

