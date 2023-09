नवी दिल्ली : बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींची गुजरात सरकारनं मुदतीपूर्वीच सुटका केली आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं नाराजी व्यक्त करणारी टिप्पणी केली आहे. काही दोषींना विशेषाधिकार दिला जात असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. (Some Convicts More Privileged Than Others SC On 2002 Bilkis Bano Rape Case)

यावेळी या खंडपीठानं म्हटलं, सर्व संबंधित घटक विचारात घेऊन गुजरात सरकारनं माफी देण्याच्या अधिकाराचा योग्य वापर केला की नाही हा सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा खरा मुद्दा आहे. खंडपीठानं यावेळी असंही निदर्शनास आणलं की, बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना शिक्षेदरम्यान पॅरोल किंवा फर्लोवर सोडण्यात आलं नाही, अशा जन्मठेपेच्या दोषींशी तुलना होऊ शकत नाही.

दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेविरोधात युक्तिवाद करताना, दोषींपैकी एकाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले, "कारागृहातील जीवन खूप कठीण आहे. त्यांना किमान 15 वर्षे शिक्षा झाली आहे. त्यांची कुटुंबे बाहेर त्यांची वाट पाहत आहेत. अनेक वर्षांपासून ते बाहेर येण्याची आणि सुधारित जीवन जगण्याची वाट पाहत आहेत, सुधारणा हा हक्क आहे."

लुथरा यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटलं, "पण, या प्रकरणात त्यांना अनेक दिवस, अनेक वेळा बाहेर येण्याचा विशेषाधिकार मिळाला. हे सर्व असताना ते शांत झाले नाहीत, काही दोषी आहेत ज्यांना अधिक विशेषाधिकार आहे"

पुढे सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले, "मी एखाद्या दोषीबद्दल विशिष्ट मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणालं की, "प्रत्येक दोषी सारखा नसतो"

याचिकांमध्ये न्यायालयासमोर कोणीही माफी धोरणाच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही किंवा त्याच्या उद्देशावर शंका घेत नाही. माफी धोरणाच्या अचूकतेवर कोणीही शंका घेत नाहीए. पण प्रश्न हा आहे की या अधिकाराचा वापर आणि हे धोरण कसं लागू करण्यात आलं आहे," असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

२००२ च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर पाच महिन्यांची गरोदर असताना सामूहिक बलात्कार झाला होता. तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना ठार करण्यात आलं होता. या भीषण गुन्ह्यातील अकरा दोषींची गेल्या वर्षी गुजरात सरकारनं विशेष अधिकांतर्गत सुटका केली. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर या दोषींचं गळ्यात फुलांच्या माळा घालत वाजत गाजत स्वागत करण्यात आलं होतं.