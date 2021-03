'हे' आहेत भारत सरकारनं जारी केलेले काही महत्वाचे हेल्पलाईन क्रमांक; जाणून घ्या आणि नोंद ठेवा 

नागपूर: आपल्यावर कुठली वेळ कशी येईल काहीही सांगता येत नाही. अनेकदा आपलं आयुष्य अगदी सुरळीत सुरु असतं मात्र अचानक संकटांचा भडीमार होऊ लागतो. पण हे झालं आपल्या खासगी आयुष्याबाबत. आपण सार्वजनिक जीवनात वावरत असताना आपल्याला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. कधी आपल्यासमोर अपघात होतो तर कधी पूर येतो. मात्र इतर नागरिक केवळ बघ्याची भूमिका बजावत असतात. याचं प्रमुख कारण म्हणजे सरकारकडून अशा काही भयंकर संकटांसाठी किंवा काही समस्यांसाठी हेल्पलाईन काही फोन क्रमांक दिले असतात. हे हेल्पलाईन नंबर आपल्याला माहितीच नसतात. मात्र आता अजिबात चिंता करू नका. आज आम्ही तुम्हाला तुमच्या कामाचे आणि काही अत्यंत महत्वाचे हेल्पलाईन नंबर सांगणार आहोत. हेही वाचा - परमबीर सिंग यांचे थेट ‘भाजप कनेक्शन’; या दिग्गज नेत्याचे आहेत व्याही काही महत्वाचे आपातकालीन क्रमांक

राष्ट्रीय आपातकालीन क्रमांक (NATIONAL EMERGENCY NUMBER) - 112

पोलिस (Police) - 100

आग नियंत्रण (Fire) -101

रुग्णवाहिका (Ambulance) - 102

महिला सुरक्षा (Women Helpline) - 1091

महिला सुरक्षा - घरगुती गैरवर्तन (Domestic Abuse) - 181

रेल्वे चौकशी (Railway Enquiry) - 139

वृद्ध नागरिक सुरक्षा (Senior Citizen Helpline) - 1091 किंवा 1291

पर्यटक सुरक्षा (Tourist Helpline) - 1363 किंवा 1800111363

LPG गॅस गळती (LPG Leak Helpline) - 1906

आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster Management Services) - 108

शेतकरी समस्या कॉल सेंटर (Kisan Call Centre) - 1551

बॉम्ब शोध पथक (Bomb Detection Squad) - 022-22080501

बॉम्बस्फोट हेल्पलाईन (Bomb Blast Helpline) - 022-22620935 इतर महत्वाचे क्रमांक आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster Management N.D.M.A) - 011-26701728-1078

भूकंप / पूर / आपत्ती - (Earthquick / flood / Disaster N.D.R.F) - 011-24363260

बेपत्ता मुलं आणि महिला (DCP Missing Child And Women) - 1094

रेल्वे अपघात आपातकालीन सेवा (Railway Accident Emergency Service) - 1072

रस्ते अपघात आपातकालीन सेवा (Road Accident Emergency Service) - 1073

बालसुरक्षा हेल्पलाईन (Children In Difficult Situation) - 1098

विमान रुग्णवाहिका (Air Ambulance) - 9540161344

एड्स हेल्पलाईन (Aids Helpline) - 1097

अँटी पॉयझन (Anti Poison New Delhi) - 1066 किंवा 011-1066 हेही वाचा - जागतिक वन दिन विशेष : देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक वन हक्क कायद्याअंतर्गत वनक्षेत्राचे वाटप कोरोनाशी संबंधित काही हेल्पलाईन क्रमांक कोरोना हेल्पलाईन CORONA ( COVID 19 ) - 011-23978046 किंवा 1075

महाराष्ट्र (Covid helpline) - 022-22027990

