Sonam Raghuvanshi Bail Case : “मी निर्दोष, खोट्या गुन्ह्यात गोवले", राजा रघुवंशी प्रकरणात सोनमचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने मेघालयातील गेल्या शुक्रवारी चर्चित 'हनिमून मर्डर केस'मधील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीला मिळालेल्या जामिनाला त्वरित स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आज गुरुवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार असताना सोनम रघुवंशीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली निर्दोषता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. .सोनमने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, तिला या प्रकरणात खोट्या आरोपाखाली गोवण्यात आले आहे. सरकारी पक्षाने तिच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला केवळ संशय आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर उभा केला असल्याचे तिने म्हटले आहे. "केवळ आरोपांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येत नाही," असा युक्तिवाद तिने केला. .जामिनानंतर पूर्ण सहकार्यसोनमने न्यायालयाला सांगितले की, २७ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला होता आणि २८ एप्रिल रोजी तिची तुरुंगातून सुटका झाली. जामीन मिळाल्यापासून ती खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर पूर्ण सहकार्य करत आहे. जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन केले असून, खटल्यातील विलंबासाठी तिला जबाबदार धरता येणार नाही, असे तिने नमूद केले. ."मला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे कोणतेही कायदेशीर समर्थन नाही. जामीन रद्द करण्यासाठी आवश्यक अशी कोणतीही कारणे अस्तित्वात नाहीत. राज्य सरकारने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही केलेला नाही," असे सोनमने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.तसेच, पोलिसांनी आधीच दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केल्याने आता पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता नसल्याचेही तिने सांगितले..Premium|Tribal woman justice struggle : आदिवासी महिलेच्या न्यायासाठी उभा राहिलेला ऐतिहासिक संघर्ष.मागील सुनावणीत काय घडले?मागील सुनावणीदरम्यान सोनमच्या वकिलांनी अटकेच्या प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी असल्याचा दावा केला होता. तिला वकील उपलब्ध करून दिला गेला नाही आणि अटकेची कारणे सांगितली गेली नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, हा मुद्दा यापूर्वी का मांडला गेला नाही. .मेघालय सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकरण अत्यंत खळबळजनक असल्याचे सांगितले. सोनमचा खुनाच्या कटात कथित सहभाग असल्याचे आरोपपत्रात नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. कनिष्ठ न्यायालयाने सोनमचा जामीन अर्ज तीनदा फेटाळला होता आणि तिच्याविरुद्ध भक्कम प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद केले होते. .खटल्याची सद्यस्थितीराजा रघुवंशी हत्या प्रकरणाचा खटला अद्याप सुरू आहे आणि तो अंतिम टप्प्यावर पोहोचलेला नाही. सोनम सध्या जामिनावर बाहेर असून, इतर सह-आरोपींविरुद्ध खटला चालू आहे. मेघालय सरकार आणि मृतकाच्या कुटुंबीयांकडून सोनमचा जामीन रद्द करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणाच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.