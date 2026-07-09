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Sonam Raghuvanshi Bail Case : “मी निर्दोष, खोट्या गुन्ह्यात गोवले", राजा रघुवंशी प्रकरणात सोनमचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

Supreme Court Hearing : सरकारी पक्षाचा खटला केवळ संशय व परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. जामिनानंतर ती खटल्यात पूर्ण सहकार्य करत असून सर्व अटींचे पालन केल्याचा दावा.
Sonam Raghuvanshi

Sonam Raghuvanshi

esakal

Yashwant Kshirsagar
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सर्वोच्च न्यायालयाने मेघालयातील गेल्या शुक्रवारी चर्चित 'हनिमून मर्डर केस'मधील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीला मिळालेल्या जामिनाला त्वरित स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आज गुरुवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार असताना सोनम रघुवंशीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली निर्दोषता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

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