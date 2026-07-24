Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुकांनी उपोषण का सोडलं? नवीन व्हिडिओतून थेट कारणच सांगितलं; म्हणाले- अशा देशावर धिक्कार...

नीट पेपरफुटीच्या विरोधात २६ दिवसांपासून उपोषणावर बसलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण संपवून एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी विचारले, "२६ दिवसांच्या उपवासानंतर आता मला काय सिद्ध करायचे आहे? मी उपवास सोडल्याबद्दल इतके प्रश्न का विचारले जात आहेत?" या व्हिडिओद्वारे, त्यांनी उपवास सोडल्याबद्दल त्यांना ट्रोल करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे..सोनम वांगचुक म्हणाले की, "२० व्या आणि २२ व्या दिवशी, मला त्या मुलांशी शारीरिक झटापटी करावी लागली, संपातच दुसरा संप करावा लागला, जमिनीवर झोपावं लागलं आणि स्वतःला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी माझ्यातली सगळी शक्ती वापरावी लागली. तुम्हाला कल्पना नाही. मी हा व्हिडिओ आता धक्का, दुःख आणि रागाच्या भावनेने बनवत आहे. माझं ११ किलो वजन कमी झालं आहे..मोदी मंत्रिमंडळात मोठा बदल! केंद्रीय राज्यमंत्र्याने दिला पदाचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तत्काळ मंजुरी, कारण काय?.ते म्हणाले की, लडाखच्या कडाक्याच्या थंडीपासून ते दिल्लीच्या भाजून काढणाऱ्या उन्हापर्यंत, हे सगळं सहन केल्यानंतर, माझा उपवास किती पवित्र होता हे सिद्ध करण्यासाठी मला कोणाकडून चारित्र्य प्रमाणपत्राची गरज आहे का? सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात वांगचुक म्हणाले की, त्यांच्या उपोषण सोडण्याच्या निर्णयाकडे राजकीय अटकळींच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये, तसेच त्यांनी सरकारशी तडजोड केल्याच्या आरोपांवर नाराजी व्यक्त केली..NTA च्या ४७ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, पेपरफुटी प्रकरणानंतर मोदी सरकार ॲक्शन मोडवर.सोनम वांगचुक यांनी लोकांना कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवरील संपूर्ण २२ मिनिटांचा व्हिडिओ पाहण्याचे आवाहन केले आणि त्याचा संदेश पसरवण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहनही केले. कोणाचेही नाव न घेता, वांगचुक यांनी केंद्रासोबत आपला समझोता झाल्याचा आरोप करणाऱ्यांवर निशाणा साधला. म्हटले की, असे आरोप आपल्या आंदोलनामुळे झालेल्या वैयक्तिक नुकसानीकडे दुर्लक्ष करतात..सोनम वांगचुक म्हणाले, "मी जर माझं उपोषण सोडलं, तर तो कोणासोबत सोडलं? मी त्यांच्यासोबतच का सोडलं? ह्या व्यक्तीसोबत का नाही सोडलं? काय सौदा झाला होता? मला या सगळ्याची उत्तरे द्यावी लागतील. कालपासून मी द्रव आहार घेत आहे, ज्यामुळे माझ्या शरीरात थोडी ऊर्जा परत आली आहे. सकाळपासून लोक मला फोन करत आहेत किंवा पोस्ट दाखवत आहेत की तुमच्यावर खूप प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तुम्ही केंद्रीय मंत्र्यांकडून उपोषण का सोडलं? तुम्ही दुसऱ्या कोणाकडून का नाही सोडलं?".NEET Protest: विद्यार्थी आंदोलनातून CJP च्या उदयानं काँग्रेसला मागे टाकलं? विरोधकांचं गणित कसं बदललं? जाणून घ्या संपूर्ण क्रोनॉलॉजी....ते पुढे म्हणाले की, "जर मला सौदा करायचा असता, तर मी २६ दिवस उपाशी राहिलो असतो का? किती जणांनी सौदे केले आहेत? ते असे सौदे करतात का? आलिशान खोल्यांमध्ये बसून सौदे केले जातात. अशा प्रकारची मने निर्माण करणाऱ्या देशाला लाज वाटायला हवी, ज्यातून असे नीच विचार जन्माला येतात." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.