Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची सुप्रीम कोर्टात धाव; NSAची अटक बेकायदेशीर...

नवी दिल्लीः लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात त्यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. त्यांनी हेबियस कॉर्पस म्हणजे अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका दाखल केली आहे. सोनम यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे..याचिकेमध्ये म्हटलंय की, सोनम हे लोकशाही पद्धतीने अत्यंत शांततापूर्ण आंदोलन करीत होते. त्यांच्यावर चुकीचे आरोप करुन आता त्यांना एनएसएअंतर्गत ताब्यात घेऊन जोधपूर जेलमध्ये नेलं जाणार आहे. परंतु प्रशासनाने याच्याशी संबंधित डिटेंशन ऑर्डर घेतलेली नव्हती. त्यामुळे अशा पद्धतीने अटक करणं अवैध आहे..Beed Cyber Fraud: विधवेची सरकारी मदत सायबर भामट्याने लांबवली; सिम कार्डाच्या सहाय्याने खाते केले लिंक.मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित, पर्यावरण शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक हे मागच्या अनेक वर्षांपासून लडाखच्या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा आहेत. हे आंदोलन लडाखला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचिनुसार विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीशी जोडलेलं आहे. लडाखला विशेष दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या भागातील स्थानिक संसाधनांवर जास्तीचा अधिकार स्थानिकांना प्राप्त होईल. तसेच सांस्कृतीक संरक्षण आणि स्वायत्त परिषदेसारखे संवैधानिक अधिकार मिळतील..Beed News: पेट्रोलमध्ये आढळले पाणी; बीड शहरातील पंपावर नागरिक झाले संतप्त.धरणं, उपोषणं या माध्यमातून सुरु असलेल्या आंदोलनाने मागच्या काही दिवसांपासून उग्र रुप घेतलेलं आहे. या हिंसेमध्ये पोलिसांच्या गोळीने ४ लोकांचा मृत्यू झाला. लडाख प्रशासनाने सोनम यांच्यावर परदेशी शक्तींसाठी काम केल्याचा आरोप केला आहे. २६ सप्टेंबर रोजी त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेशी संपर्क ठेवणे, परदेशातून अवैधपणे देणग्या मिळवणे, असं आरोप आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.