देश

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची सुप्रीम कोर्टात धाव; NSAची अटक बेकायदेशीर...

Habeas Corpus plea filed challenging NSA custody of Ladakh activist: सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात लडाखमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. आता त्यांच्या पत्नीने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
Sonam Wangchuk

Habeas Corpus plea filed challenging NSA custody of Ladakh activist

Esakal

संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात त्यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. त्यांनी हेबियस कॉर्पस म्हणजे अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका दाखल केली आहे. सोनम यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Narendra Modi
Ladakh
Strike
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com