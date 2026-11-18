सोनिया गांधी यांचं Belonging: A Journey of Love या नवीन पुस्तकाने विक्रीचे अनेक विक्रम मोडीत काढले आहेत. या पुस्तकाचे प्रकाशक HarperCollins India चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत पद्मनाभन यांनी याबाबत माहिती दिली..सोनिया गांधींच्या या पुस्तकाची छापील किंमत १ हजार २९९ रुपये ठेवण्यात आली असून यामध्ये एकूण ५४४ पृष्ठे आहेत. मात्र, ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्सवर हे पुस्तक डिस्काउंटसह उपलब्ध असल्यामुळे काही वेबसाइट्सवर याची किंमत एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी दाखवली जात आहे..Youngest Demat Account Holder : वय अवघे ६ दिवस अन् थेट शेअर बाजारात एन्ट्री! १२ दिवसांचा जुना रेकॉर्ड मोडत दिल्लीच्या चिमुकल्याने रचला नवा विश्वविक्रम.पुस्तकाच्या किंमतीचा आणि विक्रीचा हिशोब केल्यास आकडा खूप मोठा दिसून येतो. जर २ लाख प्रती १,२९९ रुपयांच्या पूर्ण किंमतीवर विकल्या गेल्या असतील, तर एकूण २५.९८ कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला आहे. म्हणजेच, एका आठवड्याहून कमी वेळात या पुस्तकाच्या विक्रीतून जवळपास २६ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे..अर्थात, हे आकडे छापील किंमतीच्या आधारावर काढले असून प्रत्यक्षात ऑनलाइन डिस्काउंट, किरकोळ विक्रेत्यांचा हिस्सा आणि इतर खर्च वजा जाता मूळ आकडेवारीत बदल होऊ शकतो. पुस्तके लिहिणाऱ्या लेखकाला त्याच्या पुस्तकाच्या विक्रीवर ठराविक दराने रॉयल्टी मिळते.भारतात हार्डकव्हर पुस्तकांसाठी सामान्यतः १० ते १२.५ टक्के रॉयल्टी गृहीत धरली जाते. तर काही ख्यातनाम लेखकांच्या बाबतीत ही रॉयल्टी १५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. मात्र, सोनिया गांधी आणि प्रकाशक यांच्यातील कराराच्या अटी अद्याप सार्वजनिक केल्या गेलेल्या नाहीत, त्यामुळे अचूक आकडा सांगणे कठीण आहे..तरीही, सामान्य रॉयल्टी दरांच्या आधारावर अंदाज लावल्यास, जर १० टक्के रॉयल्टी मिळाली तर २ लाख पुस्तकांमागे सुमारे २.६० कोटी रुपये, १२.५ टक्के रॉयल्टीनुसार सुमारे ३.२५ कोटी रुपये आणि १५ टक्के रॉयल्टीनुसार सुमारे ३.९० कोटी रुपये मिळतील..Coriander Farming : दहा एकर कोथिंबीर शेतीतून दीड महिन्यात २० लाखांचे उत्पन्न; सुनील पोखरकर यांच्या प्रयोगाचे परिसरात कौतुक.याशिवाय पुस्तकांच्या जगतात 'एडवांस रॉयल्टी'ची पद्धत देखील मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. मोठे आणि लोकप्रिय लेखक बाजारपेठेत पुस्तक येण्यापूर्वीच प्रकाशकाकडून एक निश्चित रक्कम एडवांस म्हणून घेऊ शकतात. त्यानंतर पुस्तकाच्या प्रत्यक्ष विक्रीतून मिळणारी रॉयल्टी याच एडवांस रकमेतून वजा केली जाते..सोनिया गांधींना या पुस्तकासाठी किती एडवांस मिळाला आहे, याबाबतची कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या पुस्तकाच्या लोकप्रियतेचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की, रिलीजच्या दिवशी केवळ १० मिनिटांच्या आतच १५ हजारहून अधिक प्रती वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या होत्या.