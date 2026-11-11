Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष

नवी दिल्ली : संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दुसऱ्या कार्यकाळात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना राजकीय आव्हानांसोबतच गंभीर आरोग्य समस्यांचाही सामना करावा लागला. त्यांना दोन वेळा कर्करोगासंदर्भातील आजाराचे निदान झाले होते. आतापर्यंत या आजारपणाबाबत मौन राखलेल्या सोनिया गांधी यांनी ‘बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या आत्मचरित्रातून प्रथमच आपल्या संघर्षाचा खुलासा केला आहे..२०१० मध्ये स्तनाच्या कर्करोगासाठी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात नियमित तपासणीदरम्यान स्वादुपिंडात (पॅनक्रियाज) आणखी एक गाठ आढळली. अधूनमधून होणारा दमा, ॲलर्जी आणि पोटाच्या तक्रारींचाही त्यांना त्रास होता. राजकारणातील सक्रियता, वाढते वय आणि तणावामुळे पोटाचे विकार वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर त्या मनातून हादरल्या होत्या. वेळ दवडण्यास वाव नसल्याचे डॉक्टरांनी त्यांना आणि मुलांना स्पष्ट केले होते. माध्यमांमध्ये वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा होऊ नये म्हणून त्यांनी मुंबईतील टाटा मेमोरियल रुग्णालयाऐवजी मिलानजवळील युरोपियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी येथे उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांच्या बहिणी नादिया व अनुष्का शस्त्रक्रियेवेळी उपस्थित होत्या..कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होतेप्रसिद्ध शल्यचिकित्सक डॉ. उम्बेर्तो व्हेरोनेसी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन गाठी काढण्यात आल्या.स्वादुपिंडातील गाठीने पुन्हा वाढवली चिंतावर्षभरानंतर स्वादुपिंडात गाठ आढळल्याने सोनिया गांधी आणि त्यांच्या मुलांना मोठा धक्का बसला. आधीचा कर्करोग पुन्हा उद्भवला असावा, अशी भीती वाटली. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर त्यांना नेदरलँड्समधील रॉटरडॅम येथील इरॅस्मस युनिव्हर्सिटी मेडिकल सेंटरमध्ये पाठविण्यात आले. तेथे स्वादुपिंडाच्या शस्त्रक्रियेसाठी प्रसिद्ध डॉ. कॅस्पर व्हॅन आयक यांनी उपचार केले. सुरुवातीला न्यूरोएंडोक्राइन प्रकारच्या गाठीचा संशय होता. त्यामुळे मोठी शस्त्रक्रिया आणि दीर्घकाळ रुग्णालयात राहावे लागण्याची शक्यता होती..५२६ पानी आत्मचरित्रातून जीवनप्रवासहार्पर कॉलिन्स इंडियाने प्रकाशित केलेल्या ५२६ पानी ‘बेलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या आत्मचरित्रात सोनिया गांधी यांनी युद्धोत्तर इटलीतील बालपण, नेहरू-गांधी कुटुंबातील विवाहानंतरचे आयुष्य, राजीव गांधी यांची हत्या, राजकारणातील प्रवेश आणि सार्वजनिक जीवनातील चढ-उतारांचा आढावा घेतला आहे. वैयक्तिक आयुष्य आणि आरोग्याबाबत गोपनीयता राखणाऱ्या सोनिया गांधी यांनी पहिल्यांदाच आपल्या आयुष्यातील कठीण आणि भावनिक प्रसंग वाचकांसमोर मांडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.