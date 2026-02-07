Sonia Gandhi: भारताचं नागरिकत्व नसतानाही मतदार यादीमध्ये नाव कसं? सोनिया गांधींनी कोर्टात दिलं उत्तर

Congress Leader Sonia Gandhi: नागरिकत्व मिळण्याआधी मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट केल्यामुळे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याविरोधात राऊज अव्हेन्यू कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी शनिवारी सोनिया गांधी यांनी आपलं लेखी उत्तर सादर केलं. आता २१ फेब्रुवारी रोजी कोर्टात पुढची सुनावणी होईल..अॅड. विकास त्रिपाठी यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये सोनिया गांधींच्या विरोधात खटला दाखल करुन चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती..Nagapur News: नागपुरात मद्यधुंद युवकाचा पोलिसावर हल्ला; उपनिरीक्षकाचा गणवेश फाडला, धक्कादायक घटना, नेमकं काय घडलं?.३० एप्रिल १९८३ रोजी सोनिया गांधींनी भारताचं नागरिकत्व स्वीकारलेलं होतं. परंतु १९८० मध्येच त्यांचं नाव नवी दिल्लीतल्या मतदार यादीमध्ये समाविष्ट होतं. त्यांच्याकडे नागरिकत्व नसतानाही मतदार यादीत नाव कसं? असा सवाल उपस्थित करीत सोनिया गांधींविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे..Pune News: नवखे असूनही अजित पवार यांच्याकडे होता सुसंस्कृतपणा: डॉ. प्रतिभा लोखंडे, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आठवणींना उजाळा!.१९८२ मध्ये सोनिया गांधींचं नाव मतदार यादीतून काढण्यात आलेलं होतं, असाही दावा याचिकाकर्त्याने केलेला आहे. जर नाव यादीमध्ये होतं तर काढलं का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. १९८३ मध्ये जेव्हा जेव्हा सोनिया गांधींनी भारतीय नागरिकत्व घेतलं तेव्हा बनावट कागदपत्रांचा वापर झाला, अशीही शंका याचिकाकर्त्याची आहे..मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर या निर्णयावर पुनर्विचार करणारी याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. आता राऊज अव्हेन्यू कोर्टात सोनिया गांधींच्या प्रतिज्ञापत्रावर २१ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पार पडेल. कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.