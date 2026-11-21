नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या इटलीतील बालपणीच्या घराचे लवकरच संग्रहालयात रूपांतर करण्याची तयारी सुरू आहे. इटलीस्थित शीख उद्योजक सुखदेवसिंग कांग यांनी सहा वर्षांपूर्वी हे ऐतिहासिक घर विकत घेतले असून, आता गांधी कुटुंबीयांची भेट घेऊन संग्रहालयासाठी दुर्मीळ छायाचित्रे, कागदपत्रे आणि आठवणींच्या वस्तू मिळवण्याची त्यांची इच्छा आहे..'सोनिया गांधी यांचे जन्मस्थान' असा फलक अन् बाहेर तिरंगा इटलीतील व्हिसेन्झा प्रांतातील लुजियाना येथे असलेले हे सहा खोल्यांचे घर दगड आणि काँक्रीटच्या इमारतीत आहे. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सोनिया गांधी यांचा जन्म याच घरात झाला आणि त्यांच्या बालपणीचा काही काळही येथेच गेला. सध्या या घराला ‘इंडियन हाउस’ असे नाव देण्यात आले आहे. घराबाहेर भारताचा तिरंगा फडकत असून, ‘सोनिया गांधी यांचे जन्मस्थान’ असा फलकही लावण्यात आला आहे.."२१ नोव्हेंबर हुतात्मा स्मृती दिन: मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी १०७ हुतात्म्यांचे बलिदान! जाणून घ्या अंगावर काटा आणणारा इतिहास".भाड्याने देण्याच्या ऑफर नाकारल्या; १ हजार युरो वार्षिक खर्च मूळचे पंजाबमधील होशियारपूर जिल्ह्याचे असलेले ५२ वर्षीय सुखदेवसिंग कांग हे १९९२ मध्ये इटलीत गेले. सुरुवातीला त्यांनी दुग्धव्यवसाय, शेती आणि कारखान्यात काम केले. २०२० मध्ये त्यांनी आपली पत्नी आणि मुलीच्या नावावर हे घर खरेदी केले. घराच्या देखभालीसाठी एका व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली असून, पर्यटकांना घर पाहण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. मालमत्ता करासह या घराच्या देखभालीवर दरवर्षी सुमारे १ हजार युरो खर्च होतो..Bird Flue Vaccine : देशातील पहिल्या स्वदेशी ‘एच५एन१’ बर्ड फ्लू लशीचे भोपाळमध्ये अनावरण; कुक्कुटपालन उद्योगाचे कोट्यवधींचे नुकसान टळणार.गांधी कुटुंबीयांच्या भेटीची प्रतीक्षा कांग आणि त्यांचे कुटुंब गांधी कुटुंबीयांचे चाहते आहेत. त्यांनी हे घर भाड्याने देण्याच्या किंवा तेथे गुरुद्वारा उभारण्याच्या ऑफर नाकारून घराचे ऐतिहासिक महत्त्व जपण्याचा निर्णय घेतला आहे. संग्रहालय उभारण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून माहिती व वस्तू मिळवण्याची अपेक्षा कांग यांनी व्यक्त केली आहे. या संग्रहालयामुळे इटलीतील या गावात पर्यटन वाढून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.