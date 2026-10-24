Video: केंब्रिजमधील त्या रेस्टॉरंटमध्ये काय घडलं? सोनिया गांधींनी सांगितली राजीव गांधींसोबतची पहिल्या भेटीची आठवण

राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या प्रेमकहाणीची सुरुवात इंग्लंडमधील केंब्रिज येथील एका छोट्या ग्रीक रेस्टॉरंटमध्ये झाली होती. पहिल्या भेटीपासूनच राजीव गांधी यांच्याबद्दल आपल्याला विशेष जवळीक वाटल्याची आठवण सोनिया गांधी यांनी सांगितली आहे. या भेटीतून सुरू झालेल्या त्यांच्या नात्यात पुढे प्रेम, हास्य आणि अनेक अविस्मरणीय आठवणींचा समावेश झाला. १० नोव्हेंबर रोजी या आठवणींचे जग सर्वांसोबत शेअर करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..केंब्रिजमधील रेस्टॉरंटमध्ये झाली पहिली भेटइंग्लंडमधील त्या काळातील खाद्यपदार्थ आपल्याला फारसे आवडत नव्हते, अशी आठवण सोनिया गांधी यांनी सांगितली. त्यावेळी आजच्यासारखी विविध प्रकारची रेस्टॉरंट्स उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे आपल्या आवडीचे पदार्थ मिळतील, अशा ठिकाणाच्या त्या शोधात असायच्या. विशेषतः त्यांना इटालियन खाद्यपदार्थ आवडत असल्याने त्या अशा ठिकाणाच्या शोधात होत्या.याच शोधादरम्यान त्यांना केंब्रिजमधील एक ग्रीक रेस्टॉरंट सापडले. या ठिकाणी प्रामुख्याने युरोपीय विद्यार्थी, तसेच भारतीय विद्यार्थी जेवणासाठी येत असत. याच रेस्टॉरंटमध्ये त्यांची राजीव गांधी यांच्याशी पहिली भेट झाली..Shashikant Patil Gokul Chairman Candidate : 'गोकुळ'मध्ये सध्या शांतता, भविष्यात मोठा भूकंप? महायुतीची 'वेट अँड वॉच'ची चाल; सतेज पाटलांची अडचण वाढणार?.पहिल्याच भेटीत वाटली जवळीकराजीव गांधी यांच्याशी झालेल्या पहिल्या भेटीची आठवण सांगताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, त्यांच्यासोबत आयुष्य घालवावे, अशी भावना मनात जवळपास लगेचच निर्माण झाली होती. पुढे राजीव गांधी यांनाही आपल्याबद्दल अशाच भावना असल्याचे त्यांना समजले.एका समान मित्राने या दोघांची एकमेकांशी ओळख करून दिली होती. त्यानंतर त्यांची मैत्री वाढत गेली. मित्रांसोबत पार्ट्यांना जाणे, विविध ठिकाणांना भेटी देणे आणि इतर विद्यार्थ्यांसोबत व्हॅलेंटाइन पार्टीला उपस्थित राहणे, अशा प्रसंगांतून त्यांचे नाते अधिक घट्ट होत गेले..राजीव गांधींच्या स्वभावाने जिंकले मनराजीव गांधी दिसायला अतिशय देखणे होते, असे सोनिया गांधी यांनी छायाचित्रे पाहताना नमूद केले. मात्र, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सौम्यपणा ही गोष्टही सोनिया गांधी यांच्या मनाला विशेष भावली होती. त्यांचा शांत आणि प्रेमळ स्वभाव पहिल्याच भेटीत जाणवला होता..राजीव गांधी यांच्या दिसण्यासोबतच त्यांच्या स्वभावातील हा सौम्यपणा आपल्याला भावल्याचे सोनिया गांधी यांनी सांगितले. त्यामुळेच त्यांच्यासोबतच्या पहिल्या भेटीची आठवण आजही त्यांच्या मनात कायम आहे.राजीव गांधी यांच्यासोबत त्यांनी प्रेम, हास्य आणि असंख्य आठवणींनी भरलेले एक जग निर्माण केले. या खास आठवणी १० नोव्हेंबर रोजी सर्वांसोबत शेअर करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे..ठाकरे गटातील नेत्याला मारण्यासाठी चोरबाजारातले चॉपर अन् देशी पिस्तुलचा वापर, प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडात धक्कादायक माहिती समोर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.