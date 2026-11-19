राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांची प्रेमकहाणी अनेकांना माहिती आहे. मात्र, या प्रेमकहाणीच्या सुरुवातीच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या मनात नेमकी काय घालमेल सुरू होती, याचा एक खास प्रसंग त्यांच्या नव्या पुस्तकातून समोर आला आहे. राजीव गांधी यांच्याशी मैत्री आणि प्रेमाचे नाते निर्माण झाले होते; मात्र ही गोष्ट आपल्या आई-वडिलांना कशी सांगायची, याची भीती सोनिया गांधी यांना वाटत होती. अखेर त्यांनी आई-वडिलांपासून ही गोष्ट लपवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता..सोनिया गांधी यांच्या 'Belonging: A Journey of Love' या पुस्तकातील आठवणींमधून हा प्रसंग समोर आला आहे. केंब्रिजमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या सोनिया यांची राजीव गांधी यांच्याशी ओळख झाली. एका रेस्टॉरंटमध्ये झालेली पहिली भेट, त्यानंतर वाढत गेलेली मैत्री आणि एकमेकांसोबत घालवलेला वेळ, यातून दोघांमधील जवळीक वाढत गेली. मात्र, या नात्याबद्दल कुटुंबीयांना सांगण्याची वेळ आली तेव्हा सोनिया यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला.सोनिया गांधी यांनी पुस्तकात लिहिले आहे की, राजीव यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल आई-वडिलांना सांगण्याची त्यांची हिंमत होत नव्हती. त्यांच्या आईच्या पत्रांमध्ये मुलीला नेहमी काळजी घेण्याच्या सूचना असायच्या. रात्री उशिरापर्यंत बाहेर राहू नकोस, नेहमी मित्रमैत्रिणींच्या समूहात राहा, अशा सूचना आई वारंवार द्यायची. त्यामुळे राजीव यांच्याबद्दल घरी सांगताना त्या अधिकच संभ्रमात होत्या..महत्त्वाचा प्रसंगराजीव यांनीही अनेकदा सोनियांना विचारले होते की, त्यांनी आपल्या आई-वडिलांना त्यांच्याबद्दल सांगितले आहे का? मात्र, प्रत्येक वेळी सोनिया यांच्याकडे त्याचे उत्तर नव्हते. त्यांना राजीव यांची आठवण यायची. त्यांच्याबद्दल आई-वडिलांशी बोलण्याची इच्छा व्हायची; पण ते कसे सांगायचे, हा प्रश्न त्यांना सतावत होता.सोनिया यांनी पुस्तकात एक महत्त्वाचा प्रसंग सांगितला आहे. ईस्टरच्या सुट्टीत त्या इटलीतील आपल्या घरी परतल्या होत्या. घरात आई, वडील, बहिणी आणि इतर नातेवाईक एकत्र जमले होते. सर्वजण केंब्रिजमधील त्यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक होते. बहिणींनी त्यांना केंब्रिजमध्ये कोणी खास व्यक्ती भेटली का, असे विचारले. त्यावर सोनिया यांनी, 'अगदी विशेष असे काही नाही,' असे उत्तर दिले. त्यांनी राजीव गांधींचा उल्लेखही केला नाही..'माझ्याशी स्पर्धा करायची असेल तर ४ हजार किमी चालावं लागेल'; राहुल गांधींनी नेमका कुणाला लगावला टोला? वाचा....आपल्या आई-वडिलांना राजीव यांच्याबद्दल सांगितले असते तर त्यांची प्रतिक्रिया काय असती, याची त्यांना चिंता होती. त्यामुळे त्यांनी त्यावेळी काहीही न बोलण्याचा निर्णय घेतला. राजीव यांच्यासोबतचे नाते आणि दोघांमधील जवळीक त्यांनी आपल्यापुरतीच ठेवली. मात्र, त्याचवेळी राजीव यांची आठवण आणि त्यांच्याशी पुन्हा भेटण्याची ओढ त्यांच्या मनात कायम होती..इटलीपासून भारतापर्यंतचा प्रवाससोनिया गांधी यांच्या 'Belonging: A Journey of Love' या पुस्तकाचे भारतात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रकाशन झाले. हार्परकॉलिन्स इंडियाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकात इटलीतील बालपण, केंब्रिजमधील शिक्षण, राजीव गांधी यांच्याशी झालेली ओळख, प्रेम, विवाह आणि पुढील आयुष्यातील अनेक वैयक्तिक अनुभव मांडले आहेत..भावना आणि आयुष्यातील चढ-उतार वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. राजीव गांधी यांच्याशी झालेल्या पहिल्या भेटीपासून सुरू झालेला प्रवास पुढे त्यांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनला. या पुस्तकातून सोनिया गांधी यांच्या सार्वजनिक जीवनापलीकडील खासगी भावविश्वाची झलक वाचकांना पाहायला मिळत आहे..एका पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी १३ कोटी मतदारांची नावे हटवली? सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींचा दावा, देशात खळबळ!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.