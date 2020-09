सध्या देशात कृषी विधेयकावरून जोरदार चर्चा सुरु आहे. शेतकऱ्यांना आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता त्यांच्याशी कसलीही चर्चा न करता ही विधेयकं पारित केल्याचा मोदी सरकारवर आरोप आहे. या विधेयकांविरोधात राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या 8 खासदारांवर आठवड्याभरासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या पद्धतीने विरोधकांना विश्वासात न घेता केवळ बहुमताच्या जोरावर ही विधेयकं पारित करण्यात आली. त्यावर आता काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

जर मोदी सरकार न्यायव्यवस्थेला कमकुवत बनवून आणि संसदेत दडपशाही करुन हुकूमशाही प्रस्थापित करण्यासाठी संविधानाचा वापर करू शकते... तर याचीही खात्री काय की, शेतकऱ्यांनी ज्या करारांवर सह्या केल्या आहेत, त्याचा उपयोग श्रीमंत उद्योजकांकडून त्यांचे शोषण आणि त्यांना गुलाम बनवण्यासाठी केला जाऊ शकणार नाही? या ट्विटसोबत त्यांनी एक फोटो जोडला आहे ज्यात एका दबलेल्या शेतकऱ्याच्या अंगावर बसलेला भलामोठा भांडवलदार दाखवला आहे. तसेच त्याच्या हातात लगाम देखील आहे. #ViceroyModi असा हॅशटॅगदेखील सोबत जोडला आहे.

By weakening Judiciary and suppressing the Parliament when the Modi govt can turn the Constitution in to a tool to establish autocracy

What guarantee is there that the contracts signed by farmers will not be used by wealthy corporates to exploit and enslave them?#ViceroyModi pic.twitter.com/YYCQGiOk1h

