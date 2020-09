एसपी बालासुब्रमण्यम यांची प्रकृती गंभीर, कमल हासन पोहोचले रुग्णालयात

चेन्नई - दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम यांची प्रकृती पुन्हा एकदा बिघडली आहे. त्यांच्यावर चेन्नईतील एमजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी मित्र आणि अभिनेता कमल हासन रुग्णालयात गेले होते.

गेल्या 24 तासात बालासुब्रमण्यम यांची प्रकृती जास्त बिघडली असून त्यांनी जीवरक्षक प्रणालीवर ठेवण्यात आलं आहे. गेल्याच महिन्यात त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं. तेव्हापासून बालासुब्रमण्यम यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. 13 ऑगस्टला त्यांची प्रकृती अधिक बिघडल्यानंतर व्हेंटिलेटर लावण्याची गरज पडली होती.

एसपी बालासुब्रण्यम यांच्या प्रकृतीबाबत रुग्णालय प्रशासनाने माहिती दिली आहे. बालासुब्रमण्यम यांची प्रकृती गंभीर असून गेल्या 24 तासात ती जास्त खराब झाली आहे. सध्या एमजीएम हेल्थकेअरमध्ये तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार केले जात आहेत.

SP Balasubrahmanyam's condition in the last 24 hours has deteriorated further warranting maximal life support and he is extremely critical. He remains on ECMO and other life support measures. He was admitted to the hospital on August 5: MGM Healthcare

