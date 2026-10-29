Spain Train Crash: स्पेनमध्ये रेल्वे अपघातात ६४ ठार; एकाच दिशेला जाणाऱ्या दोन वेगवान गाड्यांची धडक

माद्रिद: मध्य स्पेनमध्ये दोन वेगवान रेल्वेगाड्यांची धडक होऊन ६४ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती स्पेनची सरकारी वृत्तसंस्था आणि स्थानिक माध्यमांनी आज दिली. स्पेनच्या रेल्वे व्यवस्थापन संस्थेने (एडीआयएफ) दिलेल्या माहितीनुसार, टोलेडो प्रांतातील उर्दा परिसरात बुधवारी सकाळी सुमारे साडेआठच्या (स्थानिक वेळेनुसार) सुमारास हा अपघात झाला..या घटनेनंतर माद्रिद, सियुदाद रिअल आणि आंदालुसिया यांच्यातील रेल्वेसेवा स्थगित करण्यात आली आहे. स्पेनच्या ‘टीव्हीई’ या सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या वृत्तानुसार, स्पेनच्या सरकारी मालकीच्या ‘रेन्फे’ आणि खासगी ‘इरियो’ या रेल्वे कंपन्यांच्या गाड्यांचा अपघात झाला..एकाच दिशेने जात असताना ‘रेन्फे’च्या रेल्वेची ‘इरियो’च्या गाडीला मागून धडक बसली. त्यातील एक गाडी दुसऱ्या गाडीच्या मागील भागावर आदळली. त्यामुळे एका गाडीचे दोन डबे रुळांवरून घसरले. अपघातात ६४ प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.