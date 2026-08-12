Delhi to Pune SpiceJet विमानात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांना श्वास घेणंही कठीण, विमान रणवेवर पोहोचलं अन् प्रवाशांनी उड्डाणच रोखल

दिल्लीहून पुण्याकडे जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानातील प्रवाशांना विमान उड्डाणापूर्वीच प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे. या विमानात आबालवृद्धांसह लहान मुलांचाही समावेश होता. विमानात बसल्यानंतर अचानक तापमान मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने प्रवाशांची अक्षरशः घुसमट झाली..विमानातील तापमान वाढतच गेल्याने प्रवाशांना ते असह्य झाले. अनेक प्रवासी घामाने पूर्णपणे भिजले होते, तर काहींना श्वास घेण्यास मोठ्या प्रमाणात त्रास होऊ लागला. प्रवाशांची ही अवस्था असतानाही विमान रणवेवर नेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..प्रवाशांनी विमान उडवण्यास दिला नकारविमानातील परिस्थिती पाहता प्रवाशांनी आरडाओरड करत विमान उड्डाणाला विरोध केला. अशा अवस्थेत विमान उडवू नये, अशी भूमिका घेत सर्व प्रवाशांनी विमान उडवण्यास नकार दिला. यावेळी कॅप्टन आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी प्रवाशांना गप्प करण्यासाठी अरेरावी केली आणि धमकावल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे..यानंतर विमानात प्रत्यक्षात बिघाड असल्याचे लक्षात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे विमानातील वाढलेले तापमान आणि प्रवाशांना झालेला त्रास याबाबतचा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे..Pune Viral Video: पुण्यात गरवारे महाविद्यालयासमोर तरुणींच्या दोन गटांत तुफान हाणामारी, नेमकं काय घडलं?.प्रवाशांचा विमानतळावरच ठिय्याया संपूर्ण प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी विमानतळावरच ठिय्या मांडला आहे. अत्यंत खराब सेवा देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप स्पाइसजेटवर करण्यात आला आहे. विमानातील बिघाडाची माहिती समोर आल्यानंतरही प्रवाशांना ज्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे..या प्रकाराची केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन स्पाइसजेट कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे..Pune crime news : भाच्याचा संसार उद्ध्वस्त केला; पुण्यात सासऱ्याचा दगडाने ठेचून खून; आरोपी रक्ताने माखलेल्या हाताने पोलिस ठाण्यात हजर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.