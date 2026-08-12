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Delhi to Pune SpiceJet विमानात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांना श्वास घेणंही कठीण, विमान रणवेवर पोहोचलं अन् प्रवाशांनी उड्डाणच रोखल

SpiceJet Delhi-Pune Flight Faces Extreme Heat, Passengers Protest: दिल्ली-पुणे SpiceJet विमानात प्रचंड उकाड्यामुळे प्रवाशांची घुसमट; श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने उड्डाणाला विरोध करत प्रवाशांचा विमानतळावर ठिय्या.
SpiceJet Delhi-Pune Flight Passengers Refuse Takeoff Over Extreme Heat and Cabin Issues

SpiceJet Delhi-Pune Flight Passengers Refuse Takeoff Over Extreme Heat and Cabin Issues

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दिल्लीहून पुण्याकडे जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानातील प्रवाशांना विमान उड्डाणापूर्वीच प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे. या विमानात आबालवृद्धांसह लहान मुलांचाही समावेश होता. विमानात बसल्यानंतर अचानक तापमान मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने प्रवाशांची अक्षरशः घुसमट झाली.

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