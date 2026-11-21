आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या स्पाइसजेट या विमान कंपनीच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) कंपनीला १७ नोव्हेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सातत्याने रद्द होणारी विमान उड्डाणे, उड्डाणांना होणारा विलंब, थकीत देयकांमुळे निर्माण झालेल्या परिचालन समस्या आणि विविध नियमांचे उल्लंघन याबाबत नियामकाने कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..देशांतर्गत बाजारपेठेतील हिस्सा निम्म्यावरस्पाइसजेटच्या परिचालन कामगिरीत सातत्याने घसरण होत असल्याचे समोर आले आहे. कंपनीचा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठेतील हिस्सा ऑगस्ट महिन्यात १.२ टक्के होता. सप्टेंबरमध्ये तो घसरून अवघ्या ०.६ टक्क्यांवर आला. कंपनीला सध्या अनेक परिचालन समस्यांचा सामना करावा लागत असून, त्याचा परिणाम विमानांच्या वेळापत्रकावर होत आहे. उड्डाणांना विलंब होण्याबरोबरच अनेक सेवा रद्द करण्याची वेळ कंपनीवर येत आहे.डीजीसीएने कंपनीच्या वेळेवर उड्डाण करण्याच्या क्षमतेत (On-Time Performance) झालेली मोठी घट, विमानांच्या विलंबाचे वाढते प्रमाण आणि रद्द होणाऱ्या उड्डाणांची संख्या याबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत..बहुतांश विमाने जमिनीवरच, विश्वासार्ह नियोजनाचा अभाव१७ नोव्हेंबरला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये डीजीसीएने स्पाइसजेटच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी स्पष्ट केल्या आहेत. मंजूर वेळापत्रकानुसार विमानसेवा न चालवणे, उड्डाणे रद्द होणे आणि विलंबामुळे प्रवाशांना वारंवार होणारा त्रास, तसेच प्रवाशांच्या सुविधांसाठी पुरेशी व्यवस्था न करणे या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे.नियामकाने असेही नमूद केले आहे की, स्पाइसजेटच्या ताफ्यातील बहुतांश विमाने सध्या सेवेत नसून जमिनीवर उभी आहेत. ही विमाने पुन्हा सेवेत आणण्यासाठी कंपनीने अद्याप कोणतेही विश्वासार्ह नियोजन सादर केलेले नाही.याशिवाय, विमानांसाठी आवश्यक असलेल्या अनिवार्य विमा संरक्षणाचे नूतनीकरण होण्याबाबत अनिश्चितता आहे. सेवा पुरवठादारांची देयके थकवल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिचालन अडचणींबाबत परदेशातील विमान वाहतूक नियामकांनीही चिंता व्यक्त केली आहे..Punjab Industrial Investment : टाटा स्टीलसह अनेक कंपन्यांचे पंजाबमध्ये हजारो कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव; विविध जिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रकल्पांची यादी समोर.नियमांचे उल्लंघन आणि थकीत दंडावर प्रश्नडीजीसीएने यापूर्वी आकारलेला दंड वारंवार आठवण करून देऊनही कंपनीने भरलेला नाही. याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये आहे.तसेच, मे महिन्यात कारवाई करून दंड आकारल्यानंतरही स्पाइसजेटकडून 'रूट डिस्पर्सल गाईडलाईन्स' (RDG) चे वारंवार उल्लंघन झाल्याचे डीजीसीएने म्हटले आहे. यापूर्वी आकारण्यात आलेल्या दंडाची नेमकी रक्कम अद्याप समोर आलेली नाही. या नोटीसवर स्पाइसजेटकडून तातडीने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..५,५०० कोटींचा निधी उभारण्याची तयारीडीजीसीएने नोटीस बजावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १८ नोव्हेंबर रोजी स्पाइसजेटच्या संचालक मंडळाने कंपनीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ५,५०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. दरम्यान, मुंबई शेअर बाजारात (BSE) दुपारच्या सत्रात कंपनीच्या शेअर्समध्ये सुमारे पाच टक्क्यांची घसरण झाली. शेअरचा भाव ९.७४ रुपयांवर पोहोचला.डीजीसीएकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याच्या वृत्तानंतर बीएसईनेही स्पाइसजेटकडे या प्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले आहे..दिल्ली विमानतळाकडूनही प्रवाशांना सूचनादरम्यान, शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी दिल्ली विमानतळ संचालक 'DIAL' यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया मंचावर पोस्ट केली. स्पाइसजेटला भेडसावत असलेल्या कार्यात्मक अडचणींमुळे कंपनीच्या काही विमानांच्या उड्डाणांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे या पोस्टमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या परिचालन समस्यांचा परिणाम विमानसेवेवर होत असल्याचेही या घडामोडींमधून समोर आले आहे..Uttarakhand : पंतप्रधान मोदींची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी घेतली भेट; उत्तराखंडच्या विकासासाठी रस्ते, रेल्वे आणि पर्यटन प्रकल्पांवर चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.