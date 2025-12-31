New Delhi: क्रीडा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतील उणिवा अधोरेखित; अभिनव बिंद्रांच्या ‘टास्क फोर्स’कडून १७० पानांचा अहवाल सादर

नवी दिल्ली: क्रीडा मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या अभिनव बिंद्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने (कृती दल) भारताच्या क्रीडा प्रशासनातील कार्यपद्धतीमधील उणिवा अधोरेखित केल्या आहेत. यात प्रशासकांचे अर्धवट ज्ञान आणि अपुरे प्रशिक्षण असल्याचे नमूद केले. यात सुधारणा करणायासाठी ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असलेली स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...टास्क फोर्सचा १७० पानांचा अहवाल क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून, मंगळवारी त्यांनी अहवालातील सर्व शिफारसी अमलात आणल्या जातील, असे आश्वासन दिले. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (एनएसएफ) आणि राज्य क्रीडा विभागांना भेडसावणाऱ्या सध्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी, मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण आणि क्षमता-विकास परिषद (एनसीएसईसीबी) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही परिषद क्रीडा प्रशासन प्रशिक्षणाचे नियम आणि मान्यता आणि निश्चित करेल..नऊ सदस्यांचा समावेश असेल अशा टास्क फोर्सची स्थापना यावर्षी ऑगस्टमध्ये करण्यात आली होती. यात आदिल सुमारीवाला आणि माजी टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम योजनेचे (टॉप्स) मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमांडर राजेश राजगोपालन यांचाही समावेश होता. व्यावसायिक क्रीडा प्रशासकांची स्वतंत्र समिती नसल्याकडे आणि कौशल्य विकास किंवा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षणावर मर्यादित भर असलेल्या जुनाट प्रशिक्षण संधींकडे लक्ष वेधले. तसेच, बहुतेक खेळाडू आपल्या क्रीडा कारकिर्दीनंतर प्रशासनात जाण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचा त्यांच्याकडे अभाव असतो, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..या अहवालात आम्ही केवळ उणिवा अधोरेखित केलेल्या नाहीत तर उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. सध्याच्या क्रीडा प्रशासनाला मर्यादा घालणारे नियम, तसेच कार्याशैलीतील उणिवा ओळखून त्यातून मार्ग कसा काढता येईल, असे बिंद्रा यांनी आपल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे.आम्ही क्रीडा विविध क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी सखोल संवाद साधला. खेळाडू, सरकारी अधिकारी, साई प्रशासक, एनएसएफ प्रतिनिधी, राज्य अधिकारी, शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सल्लामसलत केली, असे बिंद्रा यांनी अहवालात नमूद केले आहे..संसदीय स्थायी समितीनेही क्रीडा प्राधिकारणात (साई) कर्मचारी कमी असल्याचे नमूद केले असून, टास्क फोर्सने ‘साई’सह राज्य क्रीडा विभागांची सद्यस्थिती जाणून घेतली. ‘साई’ला भारताच्या क्रीडा प्रशासनाचा ‘कणा’ असे संबोधले आणि त्यांच्या रचनेतील उणीव दूर करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.या उणिवांमुळे केवळ राष्ट्रीय धोरणांच्या अंमलबजावणीला मर्यादा येत नाहीत, तर महासंघ आणि इतर संबंधित घटकही बाधित होतात, त्यामुळे आधुनिक तसेच खेळाडू-केंद्रित क्रीडा संस्था उभारण्याची भारताची क्षमता कमी होते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले..प्रशासनात खेळाडूंसाठी स्पष्ट मार्ग नाहीलवकरच अमलात येणारा राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा एनएसएफच्या कार्यकारी समित्यांमध्ये खेळाडूंचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य करतो; मात्र त्यांना त्या भूमिकांसाठी प्रशिक्षित करण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याकडे पॅनेलने लक्ष वेधले.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळेही फटकासाई किंवा राज्य विभागांकडे स्वतंत्र क्रीडा प्रशासन सेवा नाही. त्याऐवजी सर्वसाधारण कर्मचारी किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून ही कामे केली जातात, त्यांच्याकडे बहुतेकदा क्रीडा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले पूर्ण ज्ञान नसते, असा महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.दिग्गजांची उदाहरणेयोग्य प्रशिक्षणाशिवाय खेळाडूंमधून सक्षम प्रशासक घडू शकत नाहीत, हे स्पष्ट करताना टाक्स फोर्सने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दिग्गजांची उदाहरणे दिली आहेत.१) जागतिक अॅथलेटिक्सचे प्रमुख सेबॅस्टियन को (ऑलिंपिक मध्यम पल्ल्याचे धावपटू)२) आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे माजी प्रमुख थॉमस बाख (ऑलिंपिक तलवारबाजी सुवर्णपदक विजेते)३) सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती अध्यक्षा किर्स्टी कोव्हेंट्री (ऑलिंपिक पोहण्याच्या सुवर्णपदक विजेत्या)भारतातही अशा प्रकारे दिग्गज खेळाडू प्रशासनात यायला हवे, असे बिंद्रा यांच्या अहवालात सुचवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.