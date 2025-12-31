देश

New Delhi: क्रीडा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतील उणिवा अधोरेखित; अभिनव बिंद्रांच्या 'टास्क फोर्स'कडून १७० पानांचा अहवाल सादर

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: क्रीडा मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या अभिनव बिंद्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने (कृती दल) भारताच्या क्रीडा प्रशासनातील कार्यपद्धतीमधील उणिवा अधोरेखित केल्या आहेत. यात प्रशासकांचे अर्धवट ज्ञान आणि अपुरे प्रशिक्षण असल्याचे नमूद केले. यात सुधारणा करणायासाठी ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असलेली स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे.

