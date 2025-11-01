हातात पुजेची टोपली अन् मदतीसाठी महिलांच्या किंचाळ्या...वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील चेंगराचेंगरीचा थरारक VIDEO समोर

आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम येथील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात चेंगराचेंगरीची घटना घडली आहे. या घटनेत आतापर्यंत १० भाविकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तर काही भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशातच या घटनेचा एक व्हिडीओ आता समोर आला आहे..हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत काही महिला एका छोट्या जागेत अडकलेल्या दिसत आहेत. त्यांच्या हातात पूजेची टोपली आहे. तसेच त्या मदतीसाठी ओरडत आहेत. व्हिडिओमध्ये दिसतंय त्याप्रमाणे काही महिला गर्दीतून स्वत:ला वाचवण्यासाठी रेलिंगवर चढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर काही महिला चक्क रडत आहेत. काही पुरुष त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत..Tapaleshwar Temple: तपालेश्वर महादेव मंदिर; प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांनी स्थापन केलेल्या शिवलिंगाची रामायणात नोंद.या घटनेनंतर पंतप्रधान मोदींसह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी दुखं व्यक्त केलं आहे. एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. श्रीकाकुलम जिल्ह्यातल्या काशीबुग्गा इथं व्यंकटेश्वर मंदिरात घडलेली घटना दु:खद आहे. या घटनेत भाविकांचा मृत्यू झाला हे हृदयद्रावक आहे. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. घटनास्थळी अधिकारी दाखल झाले असून यातील पीडितांना आवश्यक ती मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत, असं मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले..Karur stampede case Update : तामिळनाडूतील करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणी विजय थलपतींवर गंभीर आरोप!.दरम्यान, आंध्राप्रदेशच्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यात काशीबुग्गा इथं व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर आहे. या मंदिरात एकादशीच्या निमित्तानं भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. या गर्दीत अचानक गोंधळ उडाला आणि चेंगराचेंगरी घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरू केलं. तसेच जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.