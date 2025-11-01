देश

हातात पुजेची टोपली अन् मदतीसाठी महिलांच्या किंचाळ्या...वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील चेंगराचेंगरीचा थरारक VIDEO समोर

Srikakulam Temple Stampede Video : या घटनेचा एक व्हिडीओ आता समोर आला आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत काही महिला एका छोट्या जागेत अडकलेल्या दिसत आहेत.
Shubham Banubakode
आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम येथील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात चेंगराचेंगरीची घटना घडली आहे. या घटनेत आतापर्यंत १० भाविकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तर काही भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशातच या घटनेचा एक व्हिडीओ आता समोर आला आहे.

