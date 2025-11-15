Srinagar Blast : दिल्लीनंतर श्रीनगर पोलिस स्टेशनजवळ भयानक स्फोट! ९ ठार, २९ जखमी; CCTV व्हायरल

दिल्लीतील घटनेनंतर आता जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगर हादरली. नौगाम पोलिस स्टेशनच्या आवारात शुक्रवारी रात्री ११:३० वाजता जोरदार स्फोट झाला. या दुर्घटनेत नऊ जण ठार झाले, तर २९ जण गंभीर जखमी झाले. जखमींमध्ये पोलिस कर्मचारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि स्थानिक नागरिकांचा समावेश आहे. स्फोटाचा धक्का इतका प्रचंड होता की, परिसरातील वाहने भस्मसात झाली आणि घरांच्या काचा फुटल्या. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, त्यात आग आणि धुराचे लोट दिसत आहेत..काहींची प्रकृती चिंताजनकस्फोट जप्त केलेल्या स्फोटकांच्या तपासणीदरम्यान घडला. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (एफएसएल)ची टीम, स्थानिक पोलिस आणि नायब तहसीलदार हे अधिकारी अमोनियम नायट्रेटसह इतर स्फोटके तपासत होते. ही सामग्री अत्यंत अस्थिर असल्याचे प्राथमिक अहवाल सांगतात. फरीदाबादहून आणलेले हे स्फोटक नौगाम स्टेशनमध्ये चाचणीसाठी साठवले होते. स्फोटाचा आवाज किलोमीटरपर्यंत ऐकू आला. अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळ गाठले आणि आग आटोक्यात आणली. जखमींना त्वरित रुग्णालयात हलवण्यात आले, जिथे काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे..स्थानिकांमध्ये प्रचंड दहशतपोलिस स्टेशन हे निवासी परिसरालगत असल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली. अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली. सुरक्षा यंत्रणांनी परिसर सील करून तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीतून हे स्फोटक जैश-ए-मोहम्मदच्या आंतरराज्यीय दहशतवादी मॉड्यूलशी संबंधित असल्याचे उघड झाले. श्रीनगरच्या नौगाम भागात जेईएम समर्थक भित्तिपत्रके आढळल्यानंतर ही कारवाई सुरू झाली होती..Delhi Bomb Blast: तो मसूद अझहर नाहीतर...; दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा खरा सूत्रधार कोण? कट कुणी रचला? हँडलरचे नाव आले समोर.अनेक राज्यांमध्ये छापेदहशतवादविरोधी पथकाने अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले. यात १५ जणांना अटक करण्यात आली, ज्यात डॉक्टर, एक इमाम आणि इतर 'व्हाइट-कॉलर' सदस्यांचा समावेश आहे. मुख्य संशयित डॉक्टर उमर यांचे घर पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले. जप्त स्फोटके हे मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. एनआयएने हे प्रकरण ताब्यात घेतले असून, आणखी अटकसत्र सुरू आहे..तपास यंत्रणा सक्रियकेंद्र सरकारने घटनेची गंभीर दखल घेतली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाशी संपर्क साधला. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी पीडित कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली. सुरक्षा दलांना हाय अलर्ट ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. श्रीनगरसह संपूर्ण खोऱ्यात तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत..Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ स्फोट : २,९०० किलो स्फोटके कुठून आली? काँग्रेसचा मोदी सरकारला सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.