श्रीशैलम - आगीत अडकलेल्या 9 जणांचा मृत्यू

हैदराबाद - तेलंगण , आंध्र प्रदेश सीमेवर असलेल्या श्रीशैलम जलविद्युत केंद्रातील भूमिगत युनिटमध्ये गुरुवारी रात्री लागलेल्या आगीत नऊ जण अडकले होते. या सर्वांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आता समोर येत आहे. शुक्रवारी दुपारपर्यंत ६ जणांचे मृतदेह सापडले होते. त्यापैकी दोन मृतदेह सहायक अभियंत्याचे आहेत. उर्वरित तिघांचे मृतदेह शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी या दुर्घटनेच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले. तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी यांनी मदतकार्यात सर्वतोपरी सहकार्य करू असे म्हटले आहे.

काल रात्री जलविद्युत केंद्रात आग लागली तेव्हा १९ जण काम करत होते. त्यापैकी १० जण पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. तर नऊ जण अडकले होते. त्यात एक विभागीय अभियंता, चार सहायक अभियंते, दोन ज्युनिअर प्रकल्प सहायक, अमार राजा बॅटरीचे दोन कर्मचारी यांचा समावेश आहे. पैकी सहा जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत.

बचाव पथकाचे प्रमुख श्रीदास म्हणाले की, घटनेच्या वेळी हे कर्मचारी भूमिगत मजल्यावर होते. त्याखाली आणखी तीन मजले आहेत. खालच्या मजल्यावर टर्बाइन असून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर जनरेटर, वीजेचे पॅनल आहेत. चौथ्या मजल्यावर म्हणजेच तळमजल्यावर सर्व्हिस बे आहे. प्रचंड धुरामुळे आणि आग पसरल्यामुळे हे अभियंते वेगवेगळ्या मजल्यावर अडकले. कितीवेळ मदतकार्य सुरू राहिल, हे आताच सांगणे कठिण असल्याचे ते म्हणाले.

#UPDATE Nine persons trapped inside the Left Bank Power House in Srisailam, in Telangana side, have lost their lives in the fire accident: Telangana State Power Generation Corporation Limited https://t.co/9kMA1D9jBK

