दहावीच्या पेपरला गेलेली विद्यार्थीनी वर्गातच कोसळली, उपचाराआधीच मृत्यू; काय घडलं?

सध्या दहावी बारावीच्या परीक्षा सुरू असून परीक्षा केंद्रावर पेपर देण्यासाठी गेलेल्या दहावीच्या विद्यार्थीनीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मध्य प्रदेशातील मुरैना जिल्ह्यात बानमोर इथं विद्यार्थीनीच्या मृत्यूने खळबळ उडालीय. परीक्षेसाठी ती शाळेत गेली असताना अचानक बेशुद्ध पडली. त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं पण तिचा उपचाराआधी मृत्यू झाला. बानमोर इथल्या पंडित नेहरू कॉलेज परीक्षा केंद्रावर गणिताच्या पेपरवेळी ही घटना घडली. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, देवेंद्र कुशवाह यांची मुलगी वर्षा ही दहावीच्या गणिताच्या पेपरला शाळेत गेली होती. त्यावेळी बेंचवरून ती अचानक खाली कोसळली. बेशुद्धावस्थेत ती पडली असताना परीक्षेवेळी असलेल्या स्टाफने तिला उचललं. या घटनेची माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आणि तिला उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं..३० हजारांची लाच घेतली अन् फसला, उपसंचालकाकडे ४ कोटींची रोकड, कोट्यवधींचं सोन् आणि अनेक ठिकाणी फ्लॅट; ट्रॉली बॅगेत पैसे.वर्षा तिच्या भावासोबत परीक्षा देण्यासाठी आली होती. दोघेही बहीण भाऊ दहावीच्या वर्गात शिकत होते. बानमोर शाळेतूनच त्यांनी अर्ज भरला होता. वर्षा बेशुद्ध पडल्याचं कुटुंबियांना समजताच ते दाखल झाले. वर्षाला उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं पण डॉक्टरांनी तिचा मृत्यू झाला असल्याचं सांगितलं..डॉक्टरांनी विद्यार्थीनीचा मृत्यू हृदयविकाराने झाला असल्याचं प्राथमिक तपासणीनंतर सांगितलं. मात्र नेमकं कारण शवविच्छेदनानंतरच होऊ शकेल असं स्पष्ट करण्यात आलंय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, प्राथमिक माहितीनुसार विद्यार्थीनीला एनिमियाचा त्रास होता. यामुळे तिची प्रकृतीही ठीक नव्हती. तिला हृदयविकाराचा झटका आला असण्याची शक्यता आहे.