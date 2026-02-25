देश

दहावीच्या पेपरला गेलेली विद्यार्थीनी वर्गातच कोसळली, उपचाराआधीच मृत्यू; काय घडलं?

SSC Student Girl Death विद्यार्थीनी परीक्षेसाठी ती शाळेत गेली असताना अचानक बेशुद्ध पडली. त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं पण तिचा उपचाराआधी मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी हार्ट अटॅकमुळे मृत्यू झाल्याची शंका व्यक्त केलीय.
Class 10 Girl Passes Away Before Medical Treatment

Class 10 Girl Passes Away Before Medical Treatment

Esakal

सूरज यादव
Updated on

सध्या दहावी बारावीच्या परीक्षा सुरू असून परीक्षा केंद्रावर पेपर देण्यासाठी गेलेल्या दहावीच्या विद्यार्थीनीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मध्य प्रदेशातील मुरैना जिल्ह्यात बानमोर इथं विद्यार्थीनीच्या मृत्यूने खळबळ उडालीय. परीक्षेसाठी ती शाळेत गेली असताना अचानक बेशुद्ध पडली. त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं पण तिचा उपचाराआधी मृत्यू झाला. बानमोर इथल्या पंडित नेहरू कॉलेज परीक्षा केंद्रावर गणिताच्या पेपरवेळी ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
accident
death
heart attack

Related Stories

No stories found.