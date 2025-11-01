भीषण दुर्घटना : एकादशीनिमित्त मंदिरात भाविकांची गर्दी, चेंगराचेंगरीत ९ जणांचा मृत्यू

आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यात असलेल्या व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात भीषण चेंगराचेंगरीची घटना घडलीय. यात मोठ्या जिवीत हानीची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. अनेक भाविकांचा मृत्यू झाला असून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. एकादशीच्या निमित्तानं मंदिरात भाविकांची गर्दी उसळली होती. यामुळे ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येतंय. चेंगराचेंगरीत ९ जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येतं. मात्र अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..श्रीकाकुलम जिल्ह्यात काशीबुग्गा इथं व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर आहे. या मंदिरात एकादशीच्या निमित्तानं भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. या गर्दीत अचानक गोंधळ उडाला आणि चेंगराचेंगरी घडली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरू केलं..राज ठाकरेंचा 'फर्स्ट क्लास' प्रवास! लोकलमध्ये गर्दीच्या वेळेतही मिळाली विंडो सीट, मनसेच्या ७ जणांना बसायलाही जागा.आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, श्रीकाकुलम जिल्ह्यातल्या काशीबुग्गा इथं व्यंकटेश्वर मंदिरात घडलेली घटना दु:खद आहे. या घटनेत भाविकांचा मृत्यू झाला हे हृदयद्रावक आहे. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. घटनास्थळी अधिकारी दाखल झाले असून यातील पीडितांना आवश्यक ती मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत..भाविकांची मोठी गर्दी मंदिरात झाली होती. भाविकांची गर्दी अचानक वाढल्यानं चेंगराचेंगरीची स्थिती निर्माण झाली. य़ा घटनेनंतर जखमींना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. राज्याचे कृषीमंत्रीही तातडीने तिथं पोहोचले. त्यांनी दुर्घटनेचा आढावा घेऊन मदतीसाठी हालचाली केल्या. मंदिर प्रशासनाशी चर्चा करून आवश्यक ती मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.