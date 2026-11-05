स्टारलिंक भारतात सुरू होणार? सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी नवी नियमावली, TRAI कडून स्वतंत्र परवान्याचा प्रस्ताव

Satellite Internet India: भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट आणि दूरसंचार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. सॅटेलाइट नेटवर्क सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी स्वतंत्र परवाना व्यवस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव TRAI ने मांडला आहे. यासोबतच थेट मोबाईल फोनला सॅटेलाइटशी जोडणाऱ्या Direct-to-Device (D2D) सेवेलाही प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे..या निर्णयामुळे एलॉन मस्क यांची Starlink, भारती समूहाशी संबंधित Eutelsat OneWeb आणि रिलायन्स जिओ यांसारख्या कंपन्यांना भारतातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्रात व्यवसाय विस्तारण्याची संधी मिळू शकते..Meta India विरोधात दिल्ली पोलिसांची कारवाई; बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीप्रकरणी FIR दाखल! .सॅटेलाइट नेटवर्कसाठी स्वतंत्र परवाना व्यवस्थाTRAI ने दूरसंचार कायदा 2023 अंतर्गत 'Satellite Communication Network Provider Authorisation' नावाने स्वतंत्र परवाना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. या व्यवस्थेनुसार, अधिकृत कंपन्या स्वतःचे सॅटेलाइट नेटवर्क उभारून त्याची सेवा इतर पात्र दूरसंचार कंपन्यांना देऊ शकतील. मात्र, या कंपन्यांना थेट ग्राहकांना दूरसंचार सेवा पुरवता येणार नाहीत..यामुळे सॅटेलाइट नेटवर्क उभारणे आणि ग्राहकांना दूरसंचार सेवा देणे या दोन गोष्टी वेगळ्या होतील. प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला स्वतःचे सॅटेलाइट नेटवर्क उभारण्याची गरज राहणार नाही. त्या अधिकृत सॅटेलाइट नेटवर्क कंपन्यांसोबत भागीदारी करून सेवा देऊ शकतील. प्रस्तावित परवाना संपूर्ण देशासाठी लागू असेल. त्याची मुदत 20 वर्षांपर्यंत असेल आणि त्यानंतर आणखी 20 वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करता येईल..Ethanol Car: १००% इथेनॉलवर धावणारी Toyota Innova Hycross लवकरच होणार लाँच; नितीन गडकरींनी दिली मोठी माहिती! .मोबाईल फोनला थेट सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीTRAI च्या शिफारशींमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे Direct-to-Device (D2D) कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देणे. या तंत्रज्ञानामुळे मोबाईल फोन थेट सॅटेलाइटशी जोडला जाऊ शकतो. त्यामुळे ज्या दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल टॉवर नाहीत किंवा पारंपरिक नेटवर्क पोहोचत नाही, अशा ठिकाणीही कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते..यासाठी TRAI ने Fixed Satellite Services (FSS), Mobile Satellite Services (MSS) आणि International Mobile Telecommunications (IMT) स्पेक्ट्रमच्या माध्यमातून D2D सेवा उपलब्ध करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, IMT स्पेक्ट्रमचा परवाना असलेल्या टेलिकॉम कंपन्यांनाही अधिकृत सॅटेलाइट नेटवर्क कंपन्यांसोबत भागीदारी करून D2D सेवा सुरू करता येणार आहे..Google Layoffs 2026: AI वर वाढता खर्च; ५ देशांतील कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्याची ऑफर, नेमकं काय घडलं?. स्पेक्ट्रम वाटप आणि शुल्काबाबत शिफारशीसॅटेलाइट सेवांसाठी लागणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या वाटपाबाबतही TRAI ने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. FSS स्पेक्ट्रमचे फीडर लिंकसाठी प्रशासकीय पद्धतीने वाटप करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर ग्राहकांपर्यंत सेवा पोहोचवणाऱ्या यूजर लिंकसाठी FSS आणि MSS स्पेक्ट्रम वापरण्याची परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे..स्पेक्ट्रम वाटपाची सुरुवातीची मुदत पाच वर्षांपर्यंत असेल. बाजारातील परिस्थितीनुसार सरकारला ही मुदत आणखी दोन वर्षांनी वाढवता येईल. आर्थिक बाबींचा विचार करता, TRAI ने समायोजित एकूण महसुलाच्या (AGR) 8 टक्के परवाना शुल्क आकारण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी कोणतेही किमान परवाना शुल्क निश्चित केलेले नाही. याशिवाय, केंद्र सरकारकडून वाटप करण्यात येणाऱ्या FSS/MSS स्पेक्ट्रमसाठी प्रति MHz वार्षिक किमान 3,500 रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे..भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात स्पर्धा वाढणार?सध्या भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात Starlink, Eutelsat OneWeb आणि Reliance Jio यांसारख्या कंपन्या विस्ताराच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र परवाना व्यवस्था आणि नेटवर्क शेअरिंगमुळे या क्षेत्रातील स्पर्धेला चालना मिळू शकते. सॅटेलाइट नेटवर्कची पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या आणि थेट ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी समान नियामक चौकट तयार करण्याचाही TRAI चा प्रयत्न आहे..TRAI च्या मते, या शिफारशींमुळे भारतात सक्षम आणि स्पर्धात्मक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन व्यवस्था विकसित होण्यास मदत होईल. तसेच सॅटेलाइट नेटवर्क आणि स्पेक्ट्रमचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल आणि D2D सारख्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सेवांना प्रोत्साहन मिळेल. मात्र, या शिफारशी अद्याप अंतिम सरकारी नियम नाहीत. त्यांची अंमलबजावणी सरकारच्या पुढील निर्णयांवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.