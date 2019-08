जम्मू-काश्मीरच्या सचिवालयात फडकला तिरंगा!

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरातून कलम 370 काही दिवसांपूर्वी रद्द करण्यात आले. त्यानंतर आता श्रीनगरच्या सचिवालयावर असलेला जम्मू-काश्मीरचा झेंडा काढून टाकण्यात आला असून, त्याजागी तिरंगा फडकला आहे. आता जम्मू-काश्मीरचा राष्ट्रीय ध्वज म्हणून भारताचा तिरंगाच असणार आहे.

जम्मू-काश्मीरला यापूर्वी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा होता. त्यामुळे या राज्यात तिरंग्याशिवाय आणखी एक ध्वज फडकत असे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरातील कलम 370 रद्द केल्यानंतर आता सर्वच सरकारी कार्यालयांवर तिरंगा लावण्यात आला आहे.

#JammuAndKashmir: State flag removed from Civil Secretariat building in SRINAGAR, only tricolor seen atop the building. pic.twitter.com/bwo6bOMNZi

