Supreme Court: 'दोन मिनिटांचं सुख...' हे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह; सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाला सुनावलं

नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला हवं, असं निरीक्षण कोलकता हायकोर्टानं एका निकालादरम्यान नुकतंच नोंदविलं होतं. या टिपण्णीवर सुप्रीम कोर्टानं आज कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ही प्रतिक्रिया अत्यंत आक्षेपार्ह असून अनुचित असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. (Statement two minutes of happiness is highly objectionable SC is unhappy with decision of Kolkata HC)