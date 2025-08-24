देश

Bribe Case : एक कोटी घ्या आणि प्रकरण मिटवा; अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यालाच उचलला, लाच देणं पडलं महागात

Bribe Case : बनावट औषधं तयार करणाऱ्या आणि विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर एसटीएफने छापा टाकला. यावेळी पोलिसांना व्यापाऱ्याने तब्बल १ कोटींच्या लाचेची ऑफर दिली. पण अधिकाऱ्यांनी लाच देणाऱ्या व्यापाऱ्याला अटक केली.
Fake drug manufacturing racket busted STF rejects 1 crore bribe and arrests businessman
Fake drug manufacturing racket busted STF rejects 1 crore bribe and arrests businessmanEsakal
सूरज यादव
Updated on

बनावट औषधं, नमुन्यासाठी आणि नशेसाठीच्या औषधांचा काळाबाजार ही आरोग्याच्या दृष्टीने घातक बाब आहे. अनेक ठिकाणी अशा बनावट औषधांचा सुळसुळाट आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून यावर सातत्यानं छापे टाकले जातात. पण आता एका छाप्यावेळी चक्क व्यापाऱ्याने छापा टाकणाऱ्या टीमला एक कोटींच्या लाचेची ऑफर दिल्याची घटना समोर आलीय. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पहिल्यांदाच कोणत्याही स्पेशल फोर्सला एक कोटींची अशी लाच दिली गेली असावी. एक कोटी देऊनही अधिकारी तयार होत नसल्याचं पाहून दोन कोटींची ऑफरही व्यापाऱ्याने दिली होती. उत्तर प्रदेशातील आग्र्यात ही घटना समोर आलीय.

Loading content, please wait...
crime
Medical
bribe
Officer
raid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com