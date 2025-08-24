Bribe Case : एक कोटी घ्या आणि प्रकरण मिटवा; अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यालाच उचलला, लाच देणं पडलं महागात

बनावट औषधं, नमुन्यासाठी आणि नशेसाठीच्या औषधांचा काळाबाजार ही आरोग्याच्या दृष्टीने घातक बाब आहे. अनेक ठिकाणी अशा बनावट औषधांचा सुळसुळाट आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून यावर सातत्यानं छापे टाकले जातात. पण आता एका छाप्यावेळी चक्क व्यापाऱ्याने छापा टाकणाऱ्या टीमला एक कोटींच्या लाचेची ऑफर दिल्याची घटना समोर आलीय. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पहिल्यांदाच कोणत्याही स्पेशल फोर्सला एक कोटींची अशी लाच दिली गेली असावी. एक कोटी देऊनही अधिकारी तयार होत नसल्याचं पाहून दोन कोटींची ऑफरही व्यापाऱ्याने दिली होती. उत्तर प्रदेशातील आग्र्यात ही घटना समोर आलीय..एसटीएफकडून लाच देणाऱ्या व्यापाऱ्याला अटक करण्यात आलीय. त्यानंतर जप्त केलेली एक कोटींची रक्कम मोजण्यासाठी पोलीस ठाण्यातच मशीन्स मागवण्यात आले. व्यापाऱ्याकडे इतकी मोठी रक्कम एकदम कुठून आली याचा तपास केला जात आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडालीय. आग्र्यातील हेमा मेडिकोच्या मालकाच्या दोन कंपन्या आहेत. औषध विक्री आग्र्यासह आजूबाजूच्या जिल्ह्यातही केली जाते. त्यांच्याकडून जप्त केलेला माल हा चार कंपन्यांचा असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..प्रेमानंद महाराज बालक, संस्कृत श्लोकांचा अर्थ सांगावा; जगद्गुरू रामभद्राचार्यांचं थेट आव्हान.हिमांशु अग्रवाल यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्याकडून व्यवसायाबाबत चौकशी केली जाईल. या व्यवसायात किती जण आहेत? क्यू आर कोड कुठून घेतले जातात? माल कोणत्या फॅक्टरीत तयार होतो? इत्यादी प्रश्न विचारले जातील. दरम्यान, एसटीएफला व्यापारी हिमांशूने थेट एक कोटीची ऑफर देताच अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला. यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याला रंगेहाथ पकडला..पोलिसांनी छाप्यात पकडलेल्या मालाची तपासणी करण्यासाठी औषध कंपनीच्या प्रतिनिधींना बोलावलं होतं. त्यांनी क्यू आर कोडची चौकशी केली, तेव्हा ते खरे असल्यासारखे आणि पॅकिंगही तसेच वाटले. पण त्या औषधांची कंपनीकडून संबंधित व्यापाऱ्यांना विक्रीच करण्यात आली नव्हती. यामुळे आता कंपनीकडूनही व्यापाऱ्यावर खटला दाखल केला जाणार आहे..हत्तीच्या हल्ल्यात पतीचा मृत्यू, ६ लाखांची नुकसान भरपाई; ६ महिलांचा दावा, म्हणतात,'मीच खरी पत्नी'.लखनऊतील अधिकाऱ्यांना या छाप्याची माहिती दिली आहे. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कायदा आणि सुव्यवस्था यांनाही प्रकरणाची माहिती दिली असून कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आरोपी हिमांशूची चौकशी केली जात असून यात आणखी नावं समोर येण्याची शक्यता आहे..आरोपी हिमांशू हा चार कंपन्यांच्या नावे नकली औषधं तयार करून विकत होता. त्याच्या गोदामात २.४३ कोटींची बनावट औषधं आढळून आली आहेत. तर शुक्रवारी ८० लाखांची औषधं जप्त केली होती. मेडिकल स्टोअरसह तीन गोदामांची तपासणी आता केली जाणार आहे. कारवाई वेळी हिमांशू अग्रवालकडून ५०० च्या नोटांनी भरलेली बॅग अधिकाऱ्यांसमोर ठेवली गेली. कारवाई बंद करा आणि बॅग उचलून निघा असं हिमांशूने अधिकाऱ्यांना म्हटलं होतं. पण प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी थेट अधिकाऱ्यालाच उचलून अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.