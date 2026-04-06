भाजपच्या स्थापनेमागेही नेहरूच! मंत्रिमंडळातल्या एका राजीनाम्याने झालेली जनसंघाची सुरुवात

केंद्रासह देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपचा आज स्थापना दिवस आहे. ६ एप्रिल १९८० रोजी भाजपची स्थापना झाली होती. त्याआधी जनसंघ हा पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा म्हणून ओळखला जात होता. त्याच जनसंघाचं विलिनीकरण १९७७मध्ये जनता पार्टीत झालं आणि पुढे मतभेदानंतर १९८०मध्ये जनता पार्टीतून जनसंघ बाहेर पडला. तेव्हा नाव भारतीय जनता पार्टी असं ठेवलं. भाजपचे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बनले होते. ते १९८६ पर्यंत या पदावर होते. जनता पार्टीच्या भूमिकेमुळेच भाजपची स्थापना झाली. जो जनता पार्टीचा सदस्य असेल त्याला राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संबंध ठेवता येणार नाहीत असं जनता पार्टीने म्हटलं होतं. .जनता पार्टीचा दुहेरी सदस्यत्वाला विरोध होता. आम्ही दुहेरी सदस्यत्व मान्य करणार नाही या जनता पार्टीच्या भूमिकेमुळे पक्षातून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी भाजपची स्थापना केली. भाजप हे जनसंघाचंच नवं रूप आणि नाव होतं. ज्या जनसंघातून पुढे भाजपची स्थापना झाली त्या जनसंघाच्या स्थापनेचा किस्साही रंजक आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातून श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी दिलेल्या राजीनाम्यापासून याची सुरुवात झाली होती..तुम्हीच लग्न करून मुलं का जन्माला का घालत नाही, शंकराचार्यांचा सरसंघचालक मोहन भागवतांना सवाल .पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे कामगार मंत्री होते. सरकारच्या जम्मू काश्मीर विलिनीकरण वाद, आर्टिकल ३७०, वेगळं संविधान आणि वेगळा झेंडा या भूमिकेला श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचा विरोध होता. याच विरोधातून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर नवा राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी त्यांनी हालचाली सुरू केल्या..दरम्यान, महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर आरएसएसवर बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे त्यांना राजकीय पाठबळाची आवश्यकता होती. तेव्हा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी आरएसएसच्या तत्कालीन सरसंघचालकांची भेट घेतली. त्यांनी पुन्हा जनसंघाच्या स्थापनेची चर्चा केली. २१ ऑक्टोबर १९५१ ला भारतीय जनसंघाची औपचारिक स्थापना झाली होती आणि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहिले अध्यक्ष होते. दिल्लीतील एका शाळेत याची स्थापना झाली. त्यानंतर पक्षाचा भगव्या रंगाचा झेंडा निश्चित झाला. तर दिवा हे निवडणूक चिन्हही मिळालं होतं. १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनसंघानेही उमेदवार उतरवले होते..पहिल्या निवडणुकीत जनसंघाला देशात ३.०६ टक्के मतं मिळाली होती तर ३ खासदार विजयी झाले होते. यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेसुद्धा होते. पुढे जनसंघाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. जनसंघाने सुरुवातीपासूनच आघाडी, युतीच्या राजकारणाला सुरुवात केली. पहिल्यांदा त्यांनी अकाली दल, गणतंत्र परिषद, हिंदू महासभा, कॉमनवील पार्टी, द्रविड कडगम, लोकसेवक संघ या पक्षांसोबत आघाडी करत नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट स्थापन केली. यात एकूण ३८ खासदार होते. हा गट प्रमुख विरोधी गट बनला. तर श्यामा प्रसाद मुखर्ज हे अनौपचारिकरित्या पहिले विरोधी पक्षनेते ठरले होते.