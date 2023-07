नवी दिल्ली : संरक्षण दलाची ताकद आता वाढणार असून फ्रान्सकडून फायटर विमानं आणि पाणबुड्या विकत घेण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण अधिग्रहण परिषदेनं मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनुसार, राफेल फायटर विमान, पाणबुड्या मिळणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजच सकाळी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. त्याठिकाणी या व्यवहारावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. (Strength of Indian Navy will increase It will get 3 Scorpion submarines 22 Rafale and 4 Tejas aircraft)

PM मोदी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेनं ही संरक्षण उपकरण विकत घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान मोदी सध्या फ्रान्सच्या भेटीवर आहेत. या भेटीदरम्यान पॅरिसमध्ये भारत आणि फ्रान्समध्ये या खरेदी प्रस्तावाच्या करारावर सह्या होण्याची शक्यता आहे. या खरेदी प्रस्तावात २६ दसाँ एव्हिएशन राफेल जेट फायटर्स, ४ ट्विन ट्रेनर्स विमानं तसेच ३ स्कॉर्पिअन क्लास पाणबुड्या यांच्या खरेदीचा समावेश आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, ज्या स्कॉर्पिअन क्लास पाणबुड्यांची डील करण्यात आली आहे. ज्याची बांधणी मुंबईतील नौदलाच्या माझगाव डॉकमधील नौका निर्मिती फ्रेन्च नेवल ग्रुपसोबत डेव्हलप करण्यात येणार आहे. भारतानं सन २००५ मध्ये भारतानं ६ स्कॉर्पिअन क्लास फ्रेन्च पाणबुड्या १८८ अब्ज रुपयांना विकत घेतल्या होत्या. (Marathi Tajya Batmya)