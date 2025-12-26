देश

K4 Missile Testing : आण्विक सुरक्षेचे कवच भक्कम! ‘अरीघात’ पाणबुडीवरून झेपावले ‘के-४’ क्षेपणास्त्र

देशाच्या सागरी संरक्षणाच्या सामर्थ्यामध्ये मोठी भर पडली असून आण्विक पाणबुडीवरून आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
k4 missile testing

k4 missile testing

sakal

वृत्तसंस्था
Updated on

विशाखापट्टण - देशाच्या सागरी संरक्षणाच्या सामर्थ्यामध्ये मोठी भर पडली असून आण्विक पाणबुडीवरून आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. बंगालच्या खाडीमध्ये मंगळवारी ‘आयएनएस अरीघात’ या आण्विक पाणबुडीवरून ‘के-४’ हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. विशाखापट्टणच्या किनाऱ्यावर ही चाचणी घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समुद्रतळाशी राहून शत्रूच्या जहाजांचा वेध घेण्याचे नौदलाचे सामर्थ्य यामुळे वाढेल.

Loading content, please wait...
India
Missile
nuclear

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com