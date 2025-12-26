K4 Missile Testing : आण्विक सुरक्षेचे कवच भक्कम! ‘अरीघात’ पाणबुडीवरून झेपावले ‘के-४’ क्षेपणास्त्र

विशाखापट्टण - देशाच्या सागरी संरक्षणाच्या सामर्थ्यामध्ये मोठी भर पडली असून आण्विक पाणबुडीवरून आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. बंगालच्या खाडीमध्ये मंगळवारी ‘आयएनएस अरीघात’ या आण्विक पाणबुडीवरून ‘के-४’ हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. विशाखापट्टणच्या किनाऱ्यावर ही चाचणी घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समुद्रतळाशी राहून शत्रूच्या जहाजांचा वेध घेण्याचे नौदलाचे सामर्थ्य यामुळे वाढेल. .पाणबुडीवरून डागता येणाऱ्या ‘के-४’ या क्षेपणास्त्राची भारतीय नौदलाने २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी यशस्वी चाचणी घेतली होती. यामुळे जमीन, हवा,आणि समुद्रतळाशी राहून लक्ष्याचा वेध घेऊ शकणाऱ्या काही मोजक्या देशांच्या समूहामध्ये देशाचा समावेश झाला आहे.जमिनीवरून जमिनीवर मारा करू शकणाऱ्या दीर्घपल्ल्याच्या ‘अग्नी-३’ या क्षेपणास्त्रापासून प्रेरणा घेत ‘के-४’ ची निर्मिती करण्यात आली आहे. समुद्रातळाशी राहून डागता येण्याजोगे हे दीर्घपल्ल्याचे क्षेपणास्त्र आहे. मूळ जमिनीवरून मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रामध्ये सुधारणा करून याची निर्मिती करण्यात आल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे..नेमके महत्त्व काय?आण्विक संरक्षण चक्रातील त्रिसूत्रीमध्ये ‘के’ श्रेणीतील क्षेपणास्त्रांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. दिवंगत माजी राष्ट्रपती डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी म्हणून त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ज्या ‘अरीघात’ श्रेणीतील पाणबुड्यामध्ये हे क्षेपणास्त्र बसविण्यात येते त्यांची उभारणी ही अज्ञातस्थळी खोल पाण्यामध्ये करण्यात येते. आणीबाणीच्या क्षणी गस्त घालण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो..आण्विक संरक्षण त्रिसूत्रीजमिनीवरून माराहवेतून मारापाण्यातून मारा३,५०० कि.मी. निर्धारित मारक क्षमता२.५ टन वजनांची क्षेपणास्त्रे वाहून नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.