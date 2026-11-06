वर्गात पोहोचताच १३ वर्षीय विद्यार्थी खाली कोसळला, जागीच मृत्यू; आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

दिल्लीत एका ९ वर्षीय मुलीचा अचानक मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना लखनऊमध्येही अशीच घटना घडलीय. शाळेत गेलेल्या १३ वर्षीय विद्यार्थ्याचा अचानक मृत्यू झाला. लखनऊच्या जानकीपूरम भागात ही घटना घडली. अथर्व प्रेम सिंह असं मृत्यू झालेल्या आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचं नाव आहे. शाळेत वर्गात पोहोचताच तो अचानक खाली कोसळला. यानंतर त्याला तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचाराआधीच मृत्यू झाला..अथर्व हा त्याच्या आई वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याचे वडील कापड व्यापारी असून या घटनेमुळे कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. प्रेम सिंह हे नेहमीप्रमाणे बुधवारी सकाळी अथर्वला शाळेत सोडण्यासाठी गेले होते. त्याला शाळेत सोडून ते घरी परतत असतानाच त्यांना फोन आला. अथर्व वर्गात अचानक पडल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. हे ऐकताच प्रेम सिंह तातडीने शाळेत पोहोचले..लग्नानंतर ८ वर्षांनी झालेली मुलगी, आईने करिअरही सोडलं; ९ वर्षीय मुलीचा अचानक वर्गातच मृत्यू, VIDEO VIRAL.शाळेच्या प्राचार्या मीना तंगरी यांनी सांगितले की, अथर्व वर्गात पोहोचला होता. त्याच्या खांद्यावर शाळेची बॅग होती. त्याच अवस्थेत तो अचानक मागच्या बाजूला जमिनीवर पडला. वर्गातील शिक्षक आणि इतर विद्यार्थ्यांना काही समजण्याआधीच तो बेशुद्ध झाला. शिक्षकांनी तातडीने त्याला सावरले. त्यानंतर शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने त्याला स्टाफ रूममध्ये नेण्यात आले..अथर्वच्या शरीरात कोणतीही हालचाल दिसत नसल्याने शाळेने त्याच्या वडिलांना फोन केला. प्रेम सिंह शाळेत पोहोचल्यानंतर शिक्षकांच्या मदतीने अथर्वला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले.अथर्वच्या अचानक मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासणीत कार्डियाक अरेस्टची शक्यता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.