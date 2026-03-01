Shocking: दुर्दैवी! चालत्या स्कूल बसची फरशी अचानक तुटली; चिमुकली पडून चाकाखाली आली अन्...; भावासमोरच करूण अंत

उत्तर प्रदेशातील अलिगड-कासगंज रस्त्यावर एक भयानक अपघात घडला. जीर्ण झालेल्या माउंट इंटरनॅशनल स्कूल बसमधून प्रवास करणारी युकेजीची विद्यार्थिनी अनन्या हिचा चालत्या बसच्या तुटलेल्या फरशीवरून पडून मृत्यू झाला. फरशी इतकी कमकुवत होती की ती अचानक कोसळली आणि मुलगी थेट मागच्या चाकाखाली फेकली गेली. मृत विद्यार्थिनी अनन्या ६ वर्षांची आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नेहमीप्रमाणे तिचा मोठा भाऊ गोलू (तिसरी इयत्ता) सोबत शाळेतून घरी परतत होती. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, बस ढोलणा परिसरात येताच अनन्या बसलेल्या सीटखालील फरशी अचानक तुटली. अनन्या पडताना पाहून तिचा भाऊ गोलू मोठ्याने ओरडू लागला. भावाच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून चालकाने बस थांबवली. पण तोपर्यंत अनन्या बसच्या टायरखाली चिरडली गेली होती..UP: पुरुषांना 'नो एन्ट्री'! या गावात होळीला पुरुष होतात गायब; ६ दशकांपासून महिलाच गाजवतात हुकूमत, पाहा काय आहे धक्कादायक कारण?.अपघातानंतर चालकाने रक्तबंबाळ अनन्याला उचलले. बसच्या मागच्या सीटवर ठेवले आणि तिच्या कुटुंबाला सांगितले की ती फक्त जखमी झाली आहे. सत्य बाहेर येताच गावकरी संतापले. त्यांनी पळून जाणाऱ्या चालकाला पकडले. रस्ता रोखला आणि मोठा गोंधळ उडाला. अनेक पोलीस ठाण्यांचे पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अनन्याचे वडील, रवी, जे गंगिरी क्रॉसरोडवर एक सार्वजनिक सेवा केंद्र चालवतात. .त्यांना त्यांच्या लाडक्या मुलीच्या मृत्यूची बातमी ऐकून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. त्यांच्या लाडक्या मुलीच्या निधनाने संपूर्ण गावात दुःखाची लाट पसरली आहे. अनन्या ही यूकेजीची विद्यार्थिनी होती. तिच्या भावासोबत उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहत होती. परंतु शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचे स्वप्न कायमचे भंगले आहे. सीओ संजीव कुमार यांनी सांगितले की, हा अपघात कासगंज जिल्ह्यातील ढोलना पोलीस स्टेशन परिसरात झाला आहे. .Flight Cancel: इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका! पुणे-मुंबईहून परदेशी जाणारी विमाने रद्द; देशभरात विमानतळांवर प्रवासी अडकले.मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तेथे पाठवण्यात आला आहे. वडिलांच्या तक्रारीवरून, शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सुरू करण्यात आला आहे. शाळा व्यवस्थापनाने ही घटना केवळ "अपघात" असल्याचे सांगून ती फेटाळून लावली आहे. ज्यामुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.