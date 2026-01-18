Student Endlife : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन संपवले जीवन, व्हिडिओमध्ये म्हणाला- पप्पा मला माफ करा...

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. आत्महत्येपूर्वी त्याने एक व्हिडिओ बनवला यामध्ये तो वडिलांची माफी मागताना दिसत आहे. त्यात तो म्हणतो की,माफ करा बाबा, मी आता अभ्यास करू शकत नाही. .हमीरपूर जिल्ह्यातील मुस्कारा येथील रहिवासी देवीदिन विश्वकर्मा यांचा मुलगा २५ वर्षीय कुलदीप विश्वकर्मा, कर्नलगंज पोलिस स्टेशन परिसरातील बडी बागिया सलोरी येथील रहिवासी विजय सिंग यांच्या घरात भाड्याने राहात होता. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होता. तो शनिवारी सकाळी उठला, घरात राहणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांसोबत काही वेळ घालवला आणि नंतर त्याच्या खोलीत परतला. सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास, शेजारचे विद्यार्थी त्याच्या खोलीत गेले आणि त्याला त्याने गळफास घेतल्याचे आढळले..Shocking News : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; चिठ्ठीत लिहिले- आता मी हरलोय, माझं शरीर अन् वस्तू....घरमालक आणि इतर विद्यार्थ्यांनी खोलीत धाव घेतली आणि कुलदीपला फासावरुन खाली उतरवले, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. पोलिस चौकीचे प्रभारी ईश्वर शरण सुखेंद्र मिश्रा फॉरेन्सिक टीमसह घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीमने खोलीतून पुरावे गोळा केले आणि पोलिसांनी कुलदीपचा मृतदेह शवविच्छेदन गृहात पाठवला. .पोलिसांनी कुलदीपच्या मोबाईल फोनवर व्हिडिओ सापडल्याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की विद्यार्थ्याने हा व्हिडिओ त्याच्या वडिलांना पाठवला होता की नाही याची पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.