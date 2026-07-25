Dharmendra Pradhan resignation : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश, धर्मेंद्र प्रधान यांचा अखेर राजीनामा

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे राजीनामा सादर केला असून पंतप्रधानांनीही तो मान्या केल्याचं सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राजीनामा सादर केल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर एक पत्रही शेअर केलं आहे. यात त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत..ते म्हणाले, गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मी विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण सुधारणा यासाठी समर्पित राहिलो आहे. सक्षम, सर्वसमावेशक आणि दूरदृष्टी असलेली शिक्षणव्यवस्था हीच सशक्त राष्ट्राचा भक्कम पाया आहे, असा माझा नेहमीच विश्वास राहिला आहे. देशातील तरुणांच्या आकांक्षा, भावना आणि त्यांच्या न्याय्य अपेक्षांचा मी मनापासून आदर करतो. भारतातील युवा पिढीची स्वप्ने साकार करणे हा आपल्या सर्वांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा नैतिक संकल्प राहिला आहे. आदरणीय पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली राष्ट्रसेवा करण्याची संधी मला मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे..Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.ते पुढे म्हणाले, ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेत काही अनियमितता आढळून आली. भारत सरकारने तत्काळ याची गंभीर दखल घेत चौकशीची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवली, परीक्षा रद्द केली आणि पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर केली. तसेच पुढील वर्षापासून ही परीक्षा सीबीटी (Computer Based Test) पद्धतीने घेण्याचा निर्णयही घेतला. या काळात आमचे सर्वात मोठे प्राधान्य हे होते की २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरळीत पार पडावी. त्यासाठी 'Whole of Government Approach' अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि विशेषतः जिल्हा प्रशासन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्या सहकार्यामुळे २१ जून २०२६ रोजी ही परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडली, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे..पहिल्याच दिवसापासून मी या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी स्वीकारली आणि कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटलो नाही. कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे भविष्य परीक्षा माफियामुळे उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, हा माझा ठाम निर्धार होता. १६ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या NEET-UG च्या निकालांमध्ये अनेक गरीब कुटुंबांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही यश मिळाले, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान काही जबाबदार पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा आणि अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मला अत्यंत दुःख झाले, असंही त्यांनी सांगितलं आहे..Student Protest Support: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला खासदार नीलेश लंके यांचा जंतर-मंतरवर पाठिंबा; विद्यार्थ्यांच्या मागण्या संसदेत मांडण्याची ग्वाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.